Путин назвал незначительной травму, которую получил на тренировке по дзюдо

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал незначительным повреждение пальца, полученное им накануне во время тренировки по дзюдо в Сочи, сообщив, что он лишь содрал ноготь.

Перед началом тренировочной игры в хоккей в ледовом дворце "Шайба" вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин на скамейке, переводя дух после разминки, поговорил с пришедшими на арену генеральным менеджером сборных команд РФ по дзюдо Эцио Гамбой и олимпийскими чемпионами по этому же виду спорта Мансуром Исаевым и Тагиром Хайбулаевым.

Генеральный менеджер в частности, в ходе беседы поинтересовался у президента: "Как палец?"

"Да ничего, дернул немножко, ноготь содрал", - ответил президент. "Ничего страшного, не девочка, не расплачемся", - добавил в шутку Путин, однако тут же подчеркнул, что в российском дзюдо девочки самые лучшие.

Накануне Путин провел часовую тренировку по дзюдо. Во время спарринг-разминки с чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке, палец замотали пластырем, и президент продолжил тренировку.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин чувствует себя нормально, ушиб пальца, который он получил во время тренировки с дзюдоистами накануне, не помешает его планам поиграть в пятницу в хоккей.

"Президент чувствует себя прекрасно, собирается на встречу с президентом Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что это даже нельзя назвать травмой: "Во время одного из захватов - это был то ли ушиб, то ли чуть-чуть он ударил палец. Это обычная травма, это как таковая и не травма, ничего страшного здесь нет, спорт есть спорт".