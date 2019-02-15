В России

Путин повредил палец на правой руке во время тренировки по дзюдо

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на тренировке с дзюдоистами в Сочи повредил палец на правой руке.

В четверг глава государства после продолжительной трехсторонней встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию отправился в спортивный комплекс "Юг-спорт", где пообщался с российскими борцами, боксерами и дзюдоистами, а также провел часовую тренировку.

Во время спарринг-разминки, когда отрабатываются броски и различные приемы, Путин выходил на татами со многими спортсменами и во время тренировки с чемпионом Бесланом Мудрановым повредил палец на правой руке.

Проблему удалось решить с помощью обычного пластыря. После этого Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами, а, завершив тренировку, сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.

Тренировка Владимира Путина по дзюдо

6 фотографий
Теги: Владимир Путин, дзюдо

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