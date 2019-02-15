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В Ульяновск вернулись 18 обследованных в Москве суворовцев с эхинококкозом

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Медики военного госпиталя имени Вишневского в Москве обследовали заболевших эхинококкозом воспитанников ульяновского суворовского училища, 18 человек отправлены домой в Ульяновск, сообщил в пятницу депутат Госдумы РФ от Ульяновской области Алексей Куринный.

"Посетил вчера ульяновских суворовцев в госпитале имени Вишневского. Ребята находятся в педиатрическом отделении. Допуск родителей свободный. Условия хорошие. Первая группа суворовцев обследована полностью. Официально медики, как и прежде, подтверждают диагноз эхинококкоза у 26", - написал парламентарий на своей странице в соцсети.

Он отметил, что отправленные домой кадеты не нуждаются в стационарном лечении. "Одновременно из Ульяновска прибыло на дообследование еще 18 суворовцев с родителями", - написал депутат.

"Версия о заражении детей через, якобы употребляемый ребятами насвай, активно продвигаемая некоторыми СМИ, выглядит абсолютно нереальной. Также никто из тех, с кем удалось переговорить, не отмечает контактов с собаками", - написал Куринный.

Заражение суворовцев эхинококкозом

Ранее стало известно, что медики выявили у курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области инфекционное заболевание легких - эхинококкоз. В Минздраве Ульяновской области сообщали, что на 4 февраля заболевание эхинококкозом зарегистрировано у 25 воспитанников.

Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей (ч.1 ст.236 УК РФ).

Следователи отрабатывают все версии произошедшего, в том числе возможность инфицирования учащихся во время полевого выхода.

Начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Тришкин сообщал, что причиной заболевания учащихся Ульяновского суворовского военного училища могли стать инфицированные собаки.

По его словам, обследовано более 500 воспитанников и более 80 сотрудников училища. По итогам обследования заболевание подтверждено у 26 воспитанников.

8 февраля депутат Куринный сообщил, что заболевших эхинококкозом воспитанников ульяновского суворовского училища отправили в военный госпиталь имени Вишневского для дополнительного обследования и лечения.

По его данным, "механизм локального заражения пока не выяснен, заражение было в мае-июне прошлого года".

Эхинококкоз - паразитарная болезнь, характеризующаяся образованием в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист.

Теги: Ульяновск

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