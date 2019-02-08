Ульяновских суворовцев доставили на лечение в Москву

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Заболевших эхинококкозом воспитанников ульяновского суворовского училища отправили на лечение в Москву, подтвердил агентству "Интерфакс" депутат Госдумы РФ от Ульяновской области Алексей Куринный в пятницу.

"Отправлены все, у кого диагноз подтвержден, и те, кто под подозрением", - сказал он, добавив, что по его данным, это 34 человека.

По словам Куринного, суворовцы будут проходить лечение в военном госпитале имени Вишневского без отрыва от учебного процесса.

Ранее в пятницу радиостанция "Эхо Москвы" сообщила, что воспитанников ульяновского суворовского училища, заболевших эхинококкозом, доставили на лечение в Москву. "Диагноз подтвержден у 36 воспитанников училища. Еще одну группу суворовцев перевезут в столицу на следующей неделе", - сообщает радиостанция, ссылаясь на источник в Минобороны.

Ранее стало известно, что медики выявили у курсантов Суворовского военного училища в Ульяновской области инфекционное заболевание легких - эхинококкоз.

В Минздраве Ульяновской области сообщали, что на 4 февраля заболевание эхинококкозом зарегистрировано у 25 воспитанников.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Следователи отрабатывают все версии произошедшего, в том числе возможность инфицирования учащихся во время полевого выхода.

Эхинококкоз - паразитарная болезнь, характеризующаяся образованием в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист.

Причиной заболевания учащихся Ульяновского суворовского военного училища могли стать инфицированные собаки, сообщил ранее начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Тришкин.

Видеозапись выступления Тришкина на встрече с родителями суворовцев выложена в интернете.

"Проводится расследование для установления причин заболевания, однако в связи с длительным инкубационным периодом болезни установить источник заболевания затруднительно. Комиссией исключена версия заражения через продукты питания в столовой училища. Ни у одного работника столовой не было выявлено заболевания. Источником заражения являются инфицированные собаки этим гельминтозом. Каким образом произошло заражение воспитанников, должно ответить расследование", - сказал Тришкин.

По его словам, на вопрос, каким образом произошло заражение воспитанников, должно ответить расследование.

Тришкин сообщил, что на данный момент обследовано более 500 воспитанников и более 80 сотрудников училища. "По итогам обследования подтверждено заболевание у 26 воспитанников", - сказал он. Тришкин подчеркнул, что никакой угрозы воспитанникам училища нет.