Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Камчатки

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в субботу утром по местному времени. Его эпицентр находился напротив Кроноцкого залива на глубине 39,8 км в 237 км восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал собеседник агентства.

Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 10,6.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что в населенных пунктах региона это землетрясение не ощущалось.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.