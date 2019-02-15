Землетрясение произошло на Алтае

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 2,7 зафиксирован в 175 км к югу от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 07:12 мск в пятницу, имел координаты 50.37 градуса северной широты и 86.28 градуса восточной долготы. Интенсивность колебаний в эпицентре - 2,9 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение зарегистрировано вблизи очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе почти 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, с процессами горообразования.