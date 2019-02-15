Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Перу

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В центральной части Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 17:33 мск в четверг, имел координаты -14.33 градуса южной широты и 74.18 градуса западной долготы, он находился в 112 км восточнее города Уанкайо.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".