В ярославской колонии нашли новые нарушения

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В исправительной колонии №1 Ярославской области выявлены новые нарушения как со стороны осужденных, так и сотрудников колонии, сообщила в субботу пресс-служба регионального управления ФСИН.

"Сегодня сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в исправительной колонии №1 было обнаружено видео, при просмотре которого выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осужденных и сотрудников учреждения", - говорится в сообщении.

По данному факту назначена служебная проверка.

Материалы направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения.

Ранее широкий общественный резонанс получило расследование пыток Евгения Макарова в ИК-1, которое началось летом 2018 года после опубликованного "Общественном вердиктом" и "Новой газетой" видео его избиения 18 сотрудниками ФСИН 29 июня 2017 года. В связи с этим возбуждено уголовное дело, все обвиняемые задержаны.