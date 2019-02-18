Правозащитники нашли испорченные продукты в ИВС Москвы, где содержался Калви

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников призвал главу столичного управления МВД Олега Баранова разобраться с поставками некачественной пищи в изоляторы временного содержания (ИВС).

"Во время проверки ИВС по Северо-Восточному административному округу членами ОНК была зафиксирована попытка сотрудника компании-поставщика передать не пригодную для употребления еду, в связи с чем сотрудниками ИВС было принято решение об отказе в ее приеме", - сказал Мельников в понедельник "Интерфаксу".

Он заметил, что именно в этом изоляторе содержался до ареста основатель компании Baring Vostok гражданин США Майкл Калви, подозреваемый в мошенничестве.

По словам представителя ОНК, от второго блюда - мясных котлет с овощами и перловой крупой - исходил резкий неприятный запах. Кроме того, утверждал Мельников, на контейнеры была нанесена информация о времени приготовления пищи, не соответствовавшая действительности.

"Так, например, второе было приготовлено за час до приезда в ИВС, а суп - за 10 минут. А учитывая, что адрес расположения производства находится в другом конце Москвы, информация на этикетках явно фальшивая. Да и сама субстанция первого блюда вызывает нарекания, в частности, нет, как это положено, цельного куска мяса", - пояснил ответственный секретарь комиссии.

Он сообщил, что в ОНК неоднократно поступают жалобы от содержащихся в ИВС, что после нового года рацион питания значительно ухудшился, в связи с чем в журналах зафиксированы отказы многих граждан от еды.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием ГУ МВД РФ по Москве.

Басманный суд Москвы в субботу отправил Калви до 13 апреля под арест по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России.