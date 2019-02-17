Медведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сообщения об имевшихся у государства планах изымать сверхдоходы у крупного бизнеса не соответствуют действительности, заверил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

В ходе интервью программе "Итоги недели" телеканала "НТВ", глава правительства отреагировал на фразу ведущей о том, что "бизнесу сначала обещали забрать сверхдоходы, потом вовлечь в инвестиционные проекты: государство добавит денег, только инвестируйте".

"Нет, тут никто им не обещал ничего забирать", - сказал премьер.

В ответ на слова ведущей о том, что эта возможность обсуждалась, Медведев сказал: "Это - неверная трактовка".

Летом 2018 года стало известно, что помощник президента РФ Андрей Белоусов направил президенту письмо, в котором сформулировал меры по изысканию дополнительных доходов в размере более 500 млрд рублей ежегодно за счет прибыли 14 компаний горнодобывающей, металлургической, химической и нефтехимической отраслей. Средства предполагалось направить на финансирование мер из майского указа президента о стратегических задачах развития до 2024 года.

К 24 августа, когда состоялась встреча чиновников и РСПП, идея Белоусова претерпела сильные изменения: обсуждалось уже вовлечение бизнеса в приоритетные для государства инвестпроекты, а не налоговые изъятия. Тогда власти и бизнес договорились создать рабочую группу по содействию реализации новых инвестпроектов во главе с руководителем РСПП Александром Шохиным и первым вице-премьером Антоном Силуановым.

В нацпроекты по своей воле

Глава правительства также подчеркнул, что участие бизнеса в реализации нацпроектов должно основываться на рыночных принципах.

"Эти внебюджетные деньги мы из-под палки никого не заставим дать", - отметил Медведев.

По его словам, бизнес должен почувствовать интерес к участию в нацпроектах.

"Государственно-частное партнёрство только тогда интересно, когда бизнес понимает, что, в конечном счёте, он может на этом зарабатывать. Это нормально, это же бизнес. Поэтому мы должны создавать привлекательные условия", - пояснил он.

В связи с этим Медведевсказал, что правительство уже создало такие условия.

"Уже сейчас отобраны десятки проектов на очень значительные суммы. Всего бизнес там... Я даже не хочу эту цифру называть - она слишком заоблачная, но уже сейчас на рассмотрении находятся бизнес-проекты на общую сумму порядка 12 трлн рублей", - сказал глава правительства.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что "самое главное - не напугать бизнес".

"И это задача государства - создать разумные, комфортные условия. Но в то же время не позволить, извините, сесть на шею. Когда нам говорят: мы это сделаем, но вы нам за это заплатите обязательно 100 рублей... А мы не можем заплатить эти 100 рублей, у нас на этот проект есть только 50 рублей. Значит, нужно искать компромиссы и достигать их. После этого возникнет полноценное государственно-частное партнёрство", - пояснил Медведев.