Медведев исключил изъятие средств на нацпроекты в случае новых санкций США

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Новые санкции США никак не отразятся на объеме средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Ни в коем случае. Эти деньги забронированы. Ни под какие санкции они не попадут", - сказал Медведев в интервью телеканалу НТВ.

Так он ответил на вопрос, может ли преодоление последствий новых санкций сказаться на объеме средств, выделяемых на реализацию национальных проектов.

При этом он подчеркнул, что к санкциям нужно относиться внимательно и быть к ним готовыми. "Мы регулярно обсуждаем, каким образом противодействовать такого рода санкциям, но уж точно их не нужно бояться, потому что наша экономика безусловно выдержит любое давление, в том числе и такое", - сказал Медведев.

Он добавил, что нужно просто поддерживать устойчивость экономики. "И это все действительно требует внимания правительства, Центрального банка. Мы этим будем заниматься", - заявил премьер.

В среду группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события.

В частности, они предложили ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.