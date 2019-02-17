Глава "Опоры России" заявил, что у арестованного Калви безупречная репутация

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Глава предпринимательского объединения "Опора России" Сергей Борисов отметил безупречную репутацию задержанного в РФ и впоследствии арестованного основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви.

"Когда принимаются решения об аресте человека за экономические преступления, должны быть веские доказательства. А если речь идет об инвесторе, который рисковал и вкладывал в российскую экономику 25 лет, имея безупречную репутацию, - это особый случай", - заявил председатель Попечительского совета "Опоры России", слова которого приводит пресс-служба объединения.

Борисов называет это событие очень неприятным и призывает бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова занять активную позицию по данному инциденту.

"Если подозрения против Майкла Калви не подтвердятся, позор тем, кто это затеял. И всеобщее презрение!" - сказал Борисов.

Он подчеркивает, что, "если домыслы не подтвердятся, нам очень сложно будет заманить к себе инвесторов, сколько не проводи инвестиционных форумов".

"Будем ждать! Кстати, хотелось бы по-настоящему почувствовать действия омбудсмена", - отметил глава "Опоры России".

Басманный суд Москвы в субботу отправил Калви до 13 апреля под арест по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России.