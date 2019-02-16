Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Калви меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 апреля 2019 года", - огласил решение судья Артур Карпов.

Согласно ходатайству следствия об аресте Калви, находясь на свободе и имея американское гражданство, бизнесмен может скрыться из России, оказать давление на свидетелей, уничтожить не изъятые пока при обысках документы и иным образом помешать расследованию.

Адвокаты настаивали на возможности поместить Калви под домашний арест по месту жительства в Москве либо отпустить его под залог в 5 млн рублей, который готов внести сам предприниматель.

Калви заверил суд, что не собирается скрываться и "готов на любые условия домашнего ареста".

В субботу поручительства за Калви через его адвокатов суду передали ряд известных предпринимателей, в том числе директор группы Ozon Александр Шульгин, генеральный директор группы ЕСН Борис Красновский.

После заседания Басманного суда, адвокат Калви Дмитрий Савочкин заявил, что арест основателя Baring Vostok будет обжалован. "Обязательно обжалуем", - сказал он.

Основателю Baring Vostok Майклу Калви, партнеру фонда Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Накануне следствие обратилось в Басманный суд с ходатайствами об аресте всех шестерых на два месяца. Кроме Калви, все подозреваемые были заключены под стражу до 13 апреля.

Рассмотрение ходатайства об аресте Калви суд отложил на субботу, чтобы защита собрала характеризующие его материалы.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России.