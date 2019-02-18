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Экономика Дело Baring Vostok

В Baring Vostok рассказали об и.о. главы компании, назначенных после ареста Калви

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Обязанности главы Baring Vostok Capital Partners после ареста Майкла Калви приняли на себя старший партнер Елена Ивашенцева и со-основатель фонда, партнер Алексей Калинин.

Компания временно приостановила полномочия четырех членов команды: Калви (старший партнер), Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля (оба партнеры), а также Ивана Зюзина (директор по инвестициям), говорится в сообщении Baring Vostok.

В компании "абсолютно убеждены", что обвинения, выдвинутые против ее сотрудников во главе с Калви, не имеют под собой оснований, и суд установит это, говорится в сообщении.

Как сообщалось, 15-16 февраля Калви и еще несколько сотрудников Baring Vostok, старейшего и крупнейшего игрока на российском рынке прямых инвестиций, были арестованы на два месяца в рамках дела о мошенничестве. Дело связано с акционерным конфликтом в банке "Восточный".

Теги: Baring Vostok Capital Partners, Майкл Калви

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