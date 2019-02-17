Главы МИД России и Омана обсудят перспективы укрепления отношений

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в понедельник в Москве переговоры с главой МИД Омана Юсефом бен Алауи.

В ходе переговоров, как сообщали ранее в МИД РФ, министры предметно обсудят актуальные аспекты дальнейшего укрепления российско-оманских отношений.

"Исходим из того, что поступательное развитие многоплановых связей отвечает долгосрочным интересам Москвы и Маската, служит делу обеспечения мира и стабильности в зоне Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом", - заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящие переговоры.

Как отмечали на Смоленской площади, состоится обстоятельная "сверка часов" относительно развития обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на необходимость разрешения региональных конфликтов политико-дипломатическими средствами, через взаимоуважительный диалог, с учетом интересов и озабоченностей всех вовлеченных сторон.

"В конкретном плане речь пойдет о ситуации в палестино-израильском урегулировании, положении в Сирии, Йемене, а также в зоне Персидского залива", - заявляли в МИД РФ.