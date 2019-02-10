Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился к коллегам с поздравлением с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника.

"Работа на внешнеполитической стезе всегда требовала лучших качеств, обширных знаний, разностороннего кругозора, умения мастерски владеть "пером". Гордимся тем, что во все времена в министерстве иностранных дел служили настоящие патриоты, люди неординарные, творчески одаренные", - отметил Лавров, слова которого опубликованы на сайте МИД РФ.

Министр добавил, что многие из российских дипломатов внесли "неоценимый вклад в укрепление российской государственности, вошли в сокровищницу отечественной культуры".

Глава российского МИД подчеркнул, что на дипломатах лежит ответственность за упрочение авторитета России в мире, и пожелал коллегам здоровья, благополучия и успехов в работе.