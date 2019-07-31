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Источник сообщил о проверке пяти человек по делу о "массовых беспорядках" 27 июля в Москве

Ранее Павел Чиков сообщил о первом задержанном по этому делу

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - По уголовному делу о "массовых беспорядках" 27 июля в Москве проверяют пять участников акции протеста, сообщил информированный источник "Интерфакса". Это пять мужчин.

По версии следователей, в минувшую субботу они находились на Тверской улице рядом с мэрией и "вопреки разъяснениям сотрудников полиции скандировали лозунги, привлекая внимание граждан и журналистов". В течение трех дней они могут стать фигурантами уголовного дела.

О возбуждении уголовного дела о "массовых беспорядках" в связи с событиями 27 июля Следственный комитет сообщил 30 июля. 31 июля глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков узнал о первом фигуранте дела. По его сведениям, это Кирилл Жуков, его задержали и допросили в офисе СКР на Новокузнецкой улице. Еще одного человека - Сергея Фомина - допросили по этому же делу как свидетеля и отпустили.

Дело о беспорядках возбудили в отношении неопределенного круга лиц. В СК заявили, что организаторы беспорядков в интернете призывали к участию в несогласованной акции 27 июля, ""заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки". По версии следствия, участники акции не выполняли законные требования силовиков и применяли к ним насилие, грубо нарушали общественный порядок, вышли на Садовом кольце на проезжую часть и заблокировали движение транспорта.

Отдельно в СК расследуют три дела по фактам применения насилия к полицейским и росгвардейцам. Одного из подозреваемых задержали и арестовали 29 июля.

Акция 27 июля проходила в поддержку независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. На ней, по данным МВД, задержали 1074 человека, по данным "ОВД-Инфо" - 1373.

СКР Москва Мосгордума Павел Чиков

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