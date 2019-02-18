Главные новости
В РоссииБизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконнымВ миреСаммит "Вишеградской группы" отменен из-за спора Польши и ИзраиляВ миреЦРУ заподозрило Россию в подмене ракеты 9М729 во время официальной демонстрации
В России

Кадыров временно передал управление Чечней своему премьеру

Премьер-министр на несколько дней возглавит республику из-за болезни Кадырова

Кадыров временно передал управление Чечней своему премьеру
Муслим Хучиев и Рамзан Кадыров (справа)
Фото: ТАСС, Елена Афонина

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров простудился во время поездки в горы, поэтому на время - с 11 по 16 февраля - передал управление республикой премьеру Муслиму Хучиеву.

"Совсем недавно я совершил двухдневную инспекционную поездку высоко в горы. В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие - небольшое недомогание, температура и грипп", - сообщил. Кадыров "Интерфаксу" в понедельник.

"На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому согласно статьи 76-й Конституции Чеченской республики временно поручил исполнение обязанностей Чечни председателю правительства Муслиму Хучиеву", - пояснил он.

Р.Кадыров уточнил, что плохо себя чувствовал неделю, но с 16 февраля приступил к исполнению своих обязанностей.

"Организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня. Все теперь нормально. С 16 февраля в полном объёме выполняю свои должностные обязанности", - отметил Кадыров.

Он посоветовал всем "заниматься спортом, если желаете быстро справиться с разными недугами".

Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, Муслим Хучиев

Новости по теме

В России
Кадыров временно передал управление Чечней своему премьеруКадыров временно передал управление Чечней своему премьеру
Премьер-министр на несколько дней возглавит республику из-за болезни КадыроваПодробнее
 Кудрин увидел в аресте Калви невыполнение установок президентаКудрин увидел в аресте Калви невыполнение установок президента
Глава Счетной палаты также опроверг сообщения о том, что он стал поручителем за американского предпринимателяПодробнее
 Режим ЧС на Новой Земле из-за нашествия белых медведей снимут 19 февраляРежим ЧС на Новой Земле из-за нашествия белых медведей снимут 19 февраля
В администрации пояснили, что близ поселения остаются еще 2-3 медведя, но они проживают там постоянноПодробнее
 Бизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконнымБизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконным
Борис Титов считает, что дело Baring Vostok - это корпоративный спорПодробнее
Николай Рыжков: Афганистан и Сирия - нельзя сравнивать несравнимоеНиколай Рыжков: Афганистан и Сирия - нельзя сравнивать несравнимое
Экс-глава правительства СССР в годовщину вывода советских войск рассказал о событиях 30-летней давностиПодробнее
 Раскритикованного крымскими татарами учебника не оказалось в федеральном перечнеРаскритикованного крымскими татарами учебника не оказалось в федеральном перечне
Ранее СМИ сообщали о школьном учебнике, в котором крымские татары представлены пособниками немецких оккупантовПодробнее
 Похититель картины Куинджи из Третьяковки заявил, что хотел вниманияПохититель картины Куинджи из Третьяковки заявил, что хотел внимания
Как сообщил Денис Чуприков на заседании Мосгорсуда, действовал он в одиночкуПодробнее
 В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талиюВ Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию
Ранее в Роспотребнадзоре ссылались на опыт Японии, где закон обязывает работодателей следить за физической формой сотрудниковПодробнее
 В Минстрое рассказали о планах сократить отключения горячей воды до трех днейВ Минстрое рассказали о планах сократить отключения горячей воды до трех дней
В ведомстве считают, что при "умном" подходе это потребует минимальных вложенийПодробнее
 Военные полицейские РФ получили квадроциклыВоенные полицейские РФ получили квадроциклы
На очереди — мотоциклы и баггиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконнымВ миреСаммит "Вишеградской группы" отменен из-за спора Польши и ИзраиляВ миреЦРУ заподозрило Россию в подмене ракеты 9М729 во время официальной демонстрацииВ миреМаргарита Симоньян заявила о блокировке одного из проектов канала RT на FacebookКультураТретьяковка заключила с "Росгвардией" дополнительный контракт на миллион рублейВ РоссииВ Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию

Facebook назвал условие разблокирования проекта RT

Российская теннисистка Павлюченкова проиграла в первом круге турнира в Дубае

ЦСКА разгромил "Витязь" в КХЛ

СКА крупно победил "Локомотив" Подробнее

Кадыров временно передал управление Чечней своему премьеру

Кадыров временно передал управление Чечней своему премьеруПремьер-министр на несколько дней возглавит республику из-за болезни Кадырова Подробнее

Россиянин Кудряшов забил победный мяч в первом матче за турецкий "Истанбул"

Незадолго до гола футболист сборной России успел получить желтую карточку Подробнее

В Сирии боевики ИГ отказываются сдаться силам коалиции

Самолет ВМС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии

Два чиновника ФТС задержаны по подозрению во взяточничестве

Не попавшие в Венесуэлу евродепутаты попробуют въехать туда через Колумбию

Следователи задержали женщину, якобы потерявшую ребенка в заповеднике в Москве

Долги безработных осужденных оценили в 140 млрд рублей

В ЕС включили Россию в перечень стран, систематически нарушающих права человека

ОНК оценила условия содержания Калви и Дельпаля в СИЗО "как вполне хорошие"

Основатель Baring сказал, что он патриот России и очень надеется на помощь бизнес-омбудсмена Титова Подробнее

Китай обвинил США в попытке подорвать развитие страны через дискредитацию Huawei

НХЛ признала россиянина Кучерова лучшим игроком недели

В тройку лучших вошел еще один российский хоккеист, Владимир Тарасенко Подробнее

Радикалы зажгли фаеры у здания МВД Украины и спроецировали надпись "Бандера, вставай"

Трамп рассмотрит четыре кандидатуры на пост постпреда США при ООН

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');