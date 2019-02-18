Кадыров временно передал управление Чечней своему премьеру

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров простудился во время поездки в горы, поэтому на время - с 11 по 16 февраля - передал управление республикой премьеру Муслиму Хучиеву.

"Совсем недавно я совершил двухдневную инспекционную поездку высоко в горы. В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие - небольшое недомогание, температура и грипп", - сообщил. Кадыров "Интерфаксу" в понедельник.

"На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому согласно статьи 76-й Конституции Чеченской республики временно поручил исполнение обязанностей Чечни председателю правительства Муслиму Хучиеву", - пояснил он.

Р.Кадыров уточнил, что плохо себя чувствовал неделю, но с 16 февраля приступил к исполнению своих обязанностей.

"Организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня. Все теперь нормально. С 16 февраля в полном объёме выполняю свои должностные обязанности", - отметил Кадыров.

Он посоветовал всем "заниматься спортом, если желаете быстро справиться с разными недугами".