"ЛГБТ-сеть" заявила, что Чечню за два года покинуло более 150 геев и их родных

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Примерно 150 представителей ЛГБТ-сообщества и их родственников за последние два года уехали из Чечни, а затем покинули страну из-за опасений преследования, заявил директор программ правозащитной организации "ЛГБТ-сеть" Игорь Кочетков.

"На данный момент за два года - около 150 человек", - сказал Кочетков на лекции в офисе "Партии Перемен".

По его словам, "речь идет не только о тех, кто непосредственно был задержан и подвергался пыткам, но и о тех, у кого была угроза быть задержанными, а также о родственниках представителей ЛГБТ-сообщества из Чечни".

Как сообщалось в конце января, "ЛГБТ-сеть" обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о преследовании представителей сексуальных меньшинств в Чечне.

В заявлении Кочетков просил провести проверку по фактам незаконного удержания, по меньшей мере, 14 человек, пыток и убийств, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации.

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов опроверг эту информацию. "Это абсолютная ложь, в которой нет ни доли правды, ни одного процента действительности. Никаких задержаний по признакам сексуальной ориентации в указанные периоды в Чеченской республике не было и не могло быть", - сказал Каримов "Интерфаксу".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщение о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике. Позднее он сообщил, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки информации о положении сексуальных меньшинств в республике.