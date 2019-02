Что случилось этой ночью: вторник, 19 февраля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Facebook назвал условия разблокирования страниц проекта телеканала RT. Американская социальная сеть требует назвать компании, аффилированные с проектом In the Now. Кроме того, руководство RT должно назвать страны, из которых управляются страницы проекта.

- Жители Южных Курил высказались против передачи островов Японии. Опрос проводил ВЦИОМ, в нем поучаствовали более шести тысяч человек. Почти все респонденты знают о территориальных претензиях Японии.

- Рамзан Кадыров рассказал, что передавал управление Чечней своему премьер-министру Муслиму Хучиеву. Это произошло на прошлой неделе. Кадыров простудился в горах и ушел на больничный.

- Российский защитник Федор Кудряшов забил гол в первом матче за "Истанбул Башакшехир". Этот гол оказался единственным в матче и принес победу стамбульскому клубу. Кудряшов переехал играть в Турцию в январе после разрыва контракта с казанским "Рубином".

- Российские производители мебели попросили у правительства расширить ограничения на закупки у иностранных производителей. Сейчас действуют ограничения для государственных и муниципальных учреждений. Российские предприятия расcчитывают увеличить доходы на 100 миллиардов рублей.