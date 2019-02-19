Медведев потребовал проверить регионы, задерживающие переход на новую систему обращения с ТКО

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от генпрокурора РФ Юрия Чайки проверить обоснованность задержек перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в тех регионах, которые отстают в этой работе.

"Юрий Яковлевич, я просил бы, может быть, прокуратуру тогда посмотреть по тем регионам, где этот переход не осуществляется, все-таки, (проверить) обоснованность такого рода решений", - сказал Медведев на селекторном совещании, посвященном переходу регионов на такую систему.

Он предположил, что тем регионам, которые "пока размышляют" в этом плане, нужно будет придать "правильную индикацию", чтобы они "определялись быстрее". Отставание одних субъектов в этой сфере будет тормозить работу других, пояснил премьер.

"Может, сократить этот срок, может еще как-то поступить. Но сама по себе эта ситуация ненормальная. Может, предусмотреть какую-то ответственность", - сказал Медведев.

Иначе, подчеркнул он, "одни будут работать, создавать новые возможности, нести какие-то издержки, а другие вообще ничего делать не будут".

"Нет: коллеги, так не годится. Пожалуйста, подготовьте изменения в федеральное законодательство", - сказал Медведев.

С 1 января в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. Регионы с 1 января получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов от мусорного бака до специального полигона. При этом Москве, Петербургу и Севастополю разрешили отложить "мусорную реформу" до 1 января 2022 года.