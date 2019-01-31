Вывоз сухих отходов предложили сделать бесплатным для населения

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Алексей Гордеев предлагает не взимать с населения платы за вывоз "сухих" отходов.

"Перспективу вижу в том, чтобы вывоз "сухих" отходов для жителей стал бесплатным с учетом, что это материальные ресурсы, которые будут поступать в экономику нашей страны", - заявил Гордеев на первом заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами в четверг в Москве.

По его словам, "сухие" отходы - это пластик, бумага, стекло, металл - то, что может быть направлено на переработку.

Гордеев напомнил, что с 1 января этого года в РФ вступил в силу закон, который предписывает переход на новую систему обращения отходов. К настоящему времени эта работа началась в более чем 80% регионах.

"В регионах появляются региональные операторы - главные ответственные за соблюдение природоохранного законодательства по всей цепочке движения твердых бытовых отходов, по обращению с этими отходами, - сказал он. - Главный вопрос связан с тем, чтобы мы снизили нагрузку на природу и навели полный порядок в этом деле, имея в виду экологический аспект".

Как отметил Гордеев, одной из важных задач является переход в течение года на приём отходов в два контейнера - для "сухих" и "мокрых" (органических) отходов.