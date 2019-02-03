В десятках городов России прошли акции против "мусорной реформы"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Митинги и пикеты против "мусорной реформы" - политики властей в сфере обращения с отходами - прошли в воскресенье в десятках городов России, сообщают корреспонденты агентства.

Так, в 19 населенных пунктах Архангельской области прошли митинги против строительства мусорного полигона для твердых коммунальных отходов (ТКО). Собравшиеся требовали остановить строительство на станции Шиес, отставки губернатора Игоря Орлова, а также на законодательном уровне запретить ввоз ТКО из других регионов. Кроме того, протестующие выступили против строительства мусоросжигательных заводов, информация о которых появилась в новой территориальной схеме обращения с отходами, которую в январе опубликовали власти региона.

В УМВД отказались назвать количество собравшихся на митинге в Архангельске, отметив, что все акции протестов состоялись без происшествий. Однако в администрации города, со ссылкой на полицию, сказали об 1 тыс. человек.

Экопротесты в регионах Поволжья прошли в воскресенье без инцидентов.

Как сообщил агентству "Интерфакс" один из организаторов экологического митинга в Тольятти, председатель местного отделения "Партия Роста" Олег Бурлак, участники акции подписали петицию, которую планируется направить во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Генпрокуратуру РФ, губернатору области, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и уполномоченному по правам человека в РФ.

"В петиции граждане просят обратить внимание на экологическую проблему в Тольятти. Вынесено предложение о модернизации многоступенчатой системы очистки предприятий, чтобы снизить количество выделяемых вредных веществ. Необходим мониторинг выбора вредных веществ в атмосферу", - отметил О.Бурлак.

Согласованный властями пикет в рамках всероссийской акции прошел и в центре Ижевска. Как сообщил агентству "Интерфакс" один из его организаторов, в ходе пикета инцидентов не было.

Участники согласованного митинга под Казанью выступали против строительства мусоросжигательных заводов, за раздельный сбор и переработку мусора. Также организаторы мероприятия призывали пришедших отказаться от использования полиэтиленовых пакетов и использовать вместо них экологические упаковки, например, сетки-авоськи или холщовые сумки.

Участники экологического пикета в Нижнем Новгороде выступали за введение системы сортировки мусора, а также против повышения тарифов на вывоз твердых бытовых отходов.

Также согласованные акции прошли в Чебоксарах и Кирове.

Акции прошли в ряде городов Сибири.

В Новосибирске участники пикета против "мусорной реформы" высказывались против создания компании-монополиста в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (регионального оператора), роста тарифов за вывоз мусора и требовали обеспечения конкуренции в этой сфере, создания в регионе предприятий по переработке мусора, принятия мер по сохранению природной среды и т.д.

Организаторы пикета - региональное отделение партии "Яблоко", как сообщалось, уведомляло власти о митинге, однако ни одна из предложенных площадок не была согласована.

Акция против реформ в сфере ЖКХ прошла и в Барнауле.

Несмотря на морозную погоду, в Омске на площади перед спортивно-концертным комплексом имени Блинова прошел согласованный митинг, посвященный "мусорной реформе" и текущим экологическим проблемам, передал корреспондент агентства "Интерфакс".

На мероприятии собрались гражданские активисты, общественники, жители, представители региональных отделений партий ЛДПР, КПРФ, "Яблоко". Через несколько минут после начала митинга, оказавшегося малочисленным из-за морозной погоды (в воскресенье температура воздуха в Омске -27 градусов) отключились микрофоны. Выступающим пришлось говорить без усиления звука, а участникам митинга - собраться в тесный круг. Собравшиеся высказывались за введение раздельного сбора бытового мусора в домохозяйствах, что, по их мнению, могло бы снизить тариф за вывоз мусора. Также они отметили необходимость системы общественного контроля за деятельностью регионального оператора, создание инфраструктуры по сбору и переработке отходов.

Санкционированный властями митинг против "мусорной реформы" прошел в Красноярске. Участники митинга требовали отложить начало реформы, а также протестовали против перезахоронения промышленных отходов в черте города.

Митинги против роста тарифов за вывоз мусора прошли и на Урале в 20-градусные морозы.

К примеру, в Тюмени активисты провели сразу два митинга. Представитель инициативной группы "Тюмень против мусора" Светлана Бачурина сообщила агентству "Интерфакс-Урал", что на их акции собрано как минимум 500 подписей под резолюцией. Вторую акцию проводила КПРФ.

Акции и одиночные пикеты против "мусорной реформы" прошли без происшествий и на юге России - в Волгограде, Ставрополе и нескольких городах Краснодарского края.

Как сообщил агентству "Интерфакс" эколог и общественный деятель Евгений Витишко, в Краснодарском крае одиночные пикеты под лозунгами "Россия - не помойка" прошли в воскресенье в Краснодаре, Ейске, Туапсе и Новороссийске. "Пикетирования прошли без происшествий и эксцессов. Мы говорили об опасности строительства в этих курортных городах мусоросжигающих заводов", - сказал Витишко.

Руководитель сочинского отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова сообщила агентству "Интерфакс", что власти города Сочи не разрешили проводить митинг на заявленной площадке, поэтому организаторы приняли решение не проводить несанкционированное мероприятие, однако намерены "подать на администрацию в суд за отказ в разрешении на проведение".

Как сообщалось, с 1 января в России была введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. Регионы с 1 января получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов от мусорного бака до специального полигона. При этом Москве, Петербургу и Севастополю разрешили отложить "мусорную реформу" до 1 января 2022 года.