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Освобожденный полковник Квачков сохранил право ходить на митинги

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, который во вторник вышел на свободу из мордовской колонии, не запрещено посещать митинги и демонстрации, сообщил агентству "Интерфакс" его адвокат Андрей Виканов.

Квачков в ходе пресс-конференции после освобождения сообщил, что ему ограничен на год выезд из Москвы, и он обязан отмечаться во ФСИН два раза в месяц, заявил адвокат.

Виканов отметил, что отставной офицер на пресс-конференции "вел себя сдержанно, мудро, не высказывал ни одной жалобы об условиях своего содержания".

"В последний год к нему (в колонии - ИФ) очень хорошо относились - разрешали длительные и короткие свидания, звонки жене, родственникам и адвокату", - сказал Виканов.

Адвокат также сообщил, что Квачков уже направляется в Москву. "По дороге (из Мордовии - ИФ) он собирался посетить несколько монастырей", - добавил Виканов.

Между тем ранее во вторник защитник заявил, что Квачков не намерен больше заниматься политической деятельностью. "Чем он будет заниматься - наверное, лучше спросить у него. Но точно скажу, что политикой он заниматься не будет", - сказал Виканов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Два дела Квачкова

Как сообщалось, Зубово-Полянский районный суд Мордовии 7 февраля 2019 года освободил 70-летнего Квачкова из колонии по ходатайству отставного офицера и его адвоката в связи частичной декриминализацией ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды). Во вторник это решение вступило в законную силу.

Приволжский окружной военный суд в Самаре 18 августа 2017 года приговорил Квачкова к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору суд назначил полковнику два года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.

Согласно фабуле дела, отставной офицер в июне 2015 года записал из колонии на мобильный телефон видеообращение, которое другой заключенный передал лицам, находящимся на свободе. Последние разместили ролик под названием "Квачков в ИК-5 Мордовия" в свободном доступе в интернете. Экспертизой было установлено, что в указанном видео содержатся признаки разжигания ненависти и вражды к евреям.

До этого офицер отбывал восьмилетний срок в колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа (ч. ст. 30 УК - ст. 279 УК РФ), который он получил в 2013 году. Как и по последнему делу, Квачков не признавал свою вину и заявлял, что его движение "Народное ополчение Минина и Пожарского" (признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ) организовывало партизанские учения, "чтобы в случае войны мы могли отбить врага". В то же время полковник доказывал в суде "право на восстание".

В 2000-х Квачков был дважды оправдан судом присяжных по делу о покушении на бывшего главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса. Впоследствии через суд полковник добился от прокуратуры извинений за незаконное уголовное преследование, а также компенсации морального вреда от государства в размере 450 тысяч рублей.

После того, как стало известно о решении суда освободить Квачкова из заключения, Чубайс написал в своем блоге: "...дедушке - восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости".

Теги: Владимир Квачков

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