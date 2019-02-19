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Полковник Квачков вышел на свободу

Суд освободил 70-летнего отставного офицера ГРУ в связи с декриминализацией 282 статьи УК

Полковник Квачков вышел на свободу
Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков после выхода из исправительной колонии №5
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков во вторник вышел на свободу из мордовской колонии.

"Квачкова освободили несколько минут назад", - сообщил агентству "Интерфакс" его адвокат Андрей Виканов.

"Сегодня утром Квачков покинул территорию колонии", - подвтердили во ФСИН.

По словам защитника, вышедшего на свободу Квачкова "встречало много людей, семья, сторонники, СМИ". "Чем он будет заниматься - наверное, лучше спросить у него. Но точно скажу, что политикой он заниматься не будет", - сказал Виканов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

7 февраля 2019 года Зубово-Полянский районный суд Мордовии освободил 70-летнего Квачкова из колонии по ходатайству отставного офицера и его адвоката в связи частичной декриминализацией ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды).

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Во вторник это решение вступило в законную силу.

Приволжский окружной военный суд в Самаре 18 августа 2017 года приговорил Квачкова по 282 статье к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору суд назначил полковнику два года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.

Согласно фабуле дела, отставной офицер в июне 2015 года записал из колонии на мобильный телефон видеообращение, которое другой заключенный передал лицам, находящимся на свободе. Последние разместили ролик под названием "Квачков в ИК-5 Мордовия" в свободном доступе в интернете. Экспертизой было установлено, что в указанном видео содержатся признаки разжигания ненависти и вражды к евреям.

До этого офицер отбывал восьмилетний срок в колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа, который он получил в 2013 году. Как и по последнему делу, Квачков не признавал свою вину и заявлял, что его движение "Народное ополчение Минина и Пожарского" (признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ) организовывало партизанские учения, "чтобы в случае войны мы могли отбить врага". В то же время полковник доказывал в суде "право на восстание".

В 2000-х Квачков был дважды оправдан судом присяжных по делу о покушении на бывшего главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса. Впоследствии через суд полковник добился от прокуратуры извинений за незаконное уголовное преследование, а также компенсации морального вреда от государства в размере 450 тыс. рублей.

Теги: Владимир Квачков

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