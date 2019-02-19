Главные новости
ЭкономикаРеальные доходы россиян в январе упали на 1,3%В России"Единая Россия" поддержала идею снижения "муниципального фильтра" в два разаВ РоссииМинтранс потребовал проверить новые правила провоза ручной клади в "Победе"
В России

Минтранс РФ потребовал проверить законность новых правил провоза ручной клади в "Победе"

Есть обновление от 20:25

В министерстве объяснили обращение многочисленными жалобами пассажиров

Минтранс РФ потребовал проверить законность новых правил провоза ручной клади в "Победе"
Фото: Андрей Гордеев, Ведомости/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ потребовал проверить законность новых правил провоза ручной клади авиакомпании "Победа".

"В связи с массовым поступлением жалоб граждан и публикациями в СМИ Минтрансом России направлен запрос в Ространснадзор о проведении проверки в отношении ООО "Авиакомпания "Победа" в части нарушения законодательства при утверждении правил провоза ручной клади", - говорится в сообщении регулятора во вторник.

Ранее в феврале стало известно, что авиакомпания "Победа" после судебной тяжбы с Минтрансом РФ в Верховном суде изменила правила провоза ручной клади.

Новые правила провоза ручной клади "Победы" вступили в силу 18 февраля. Пассажиру предлагается выбрать один из двух вариантов перевозки. Первый - без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 см. Эти правила действовали и до 18 февраля, их перевозчик установил в соответствии с рекомендациями Boeing. При выборе второго способа предлагается только одно место ручной клади весом не более 10 кг с габаритами 36х30х4 см, а также вещи, находящиеся при пассажире по перечню, определенному Федеральными авиационными правилами. Этот вариант "Победа" добавила после того как проиграла Минтрансу в судебном споре о нормах бесплатной ручной клади.

"Мы буквально в точности до запятой исполнили требования федеральных авиационных правил согласно решению Верховного суда. Но я знаю, что наши клиенты были абсолютно довольны прежними правилами, именно поэтому прошу их не беспокоиться о нововведениях: в их интересах мы сохраняем действующую и привычную клиентам редакцию - без ограничений по весу, количеству мест и внешнему виду перевозимых предметов", - заявлял ранее в феврале гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

"Минтранс России обращает внимание, что подобное понуждение пассажира к выбору противоречит федеральным авиационным правилам "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", - говорится в сообщении министерства во вторник.

Как сообщалось, "Победа" оспаривала в суде часть пункта 135 федеральных авиационных правил, которые Минтранс утвердил в конце 2017 года. По ним авиакомпании вправе установить бесплатную норму ручной клади, но не менее 5 кг, а сверх нее обязаны принимать для перевозки в салоне некоторые личные вещи пассажиров: дамские сумки и портфели, букеты цветов, верхнюю одежду и костюмы в портпледах, детское питание и т.д.

Сама "Победа" установила иные правила: в салон можно взять бесплатно все, что помещается в калибратор 36х30х27 см. Такой багаж, по заключению компании Boeing, помещается на полки самолета Boeing 737-800 в комплектации на 189 пассажиров (парк "Победы" состоит только из них), заявляли в авиакомпании. Перевозка вещей сверх нормы бесплатной ручной клади "небезопасна и противоречит действующему законодательству", утверждал на одном из судебных заседаний гендиректор "Победы" Андрей Калмыков. Однако суд не увидел угрозы для пассажиров в установленных Минтрансом правилах, отклонив сначала административный иск, затем апелляционную жалобу "Победы".

Теги: Минтранс РФ, Победа

Новости по теме

В России
Минтранс РФ потребовал проверить законность новых правил провоза ручной клади в "Победе"Минтранс РФ потребовал проверить законность новых правил провоза ручной клади в "Победе"
В министерстве объяснили обращение многочисленными жалобами пассажировПодробнее
 Международный совет РСПП попросил Бастрыкина изменить Калви меру пресеченияМеждународный совет РСПП попросил Бастрыкина изменить Калви меру пресечения
Обращение подписали также Американская торговая палата и другие ассоциацииПодробнее
 "Единая Россия" поддержала идею снижения "муниципального фильтра" в два раза"Единая Россия" поддержала идею снижения "муниципального фильтра" в два раза
Рабочая группа предложит внести соответствующие поправки в избирательное законодательствоПодробнее
 Госдума займется расследованием фейковых новостей о своей работеГосдума займется расследованием фейковых новостей о своей работе
Спикера палаты возмутили слухи о якобы рассматриваемом запрете на покупку автомобилей для тех, у кого нет парковочного местаПодробнее
Полковник Квачков вышел на свободуПолковник Квачков вышел на свободу
Суд освободил 70-летнего отставного офицера ГРУ в связи с декриминализацией 282 статьи УКПодробнее
 Жители Южных Курил выступили против передачи этих островов ЯпонииЖители Южных Курил выступили против передачи этих островов Японии
Почти все респонденты знают о территориальных претензиях на островаПодробнее
 Кадыров временно передавал управление Чечней своему премьеруКадыров временно передавал управление Чечней своему премьеру
Премьер-министр на несколько дней возглавил республику из-за болезни КадыроваПодробнее
 Кудрин увидел в аресте Калви невыполнение установок президентаКудрин увидел в аресте Калви невыполнение установок президента
Глава Счетной палаты также опроверг сообщения о том, что он стал поручителем за американского предпринимателяПодробнее
 Режим ЧС на Новой Земле из-за нашествия белых медведей снимут 19 февраляРежим ЧС на Новой Земле из-за нашествия белых медведей снимут 19 февраля
В администрации пояснили, что близ поселения остаются еще 2-3 медведя, но они проживают там постоянноПодробнее
 Бизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконнымБизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконным
Борис Титов считает, что дело Baring Vostok - это корпоративный спорПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаРеальные доходы россиян в январе упали на 1,3%В России"Единая Россия" поддержала идею снижения "муниципального фильтра" в два разаВ РоссииМинтранс потребовал проверить новые правила провоза ручной клади в "Победе"КультураУмер модельер Карл ЛагерфельдВ миреПольша начала строить канал через Балтийскую косуВ РоссииПолковник Квачков вышел на свободу

Что произошло за день: вторник, 19 февраля

Умер Карл Лагерфельд, Владимир Квачков вышел на свободу, реальные доходы россиян снижаются шестой год подряд Подробнее

Четырех человек удалось спасти после лавины в районе швейцарского курорта Кран-Монтана

В РУСАДА создадут комитет спортсменов для продвижения идеалов "чистого" спорта

Школьников госпитализировали в Петербурге после теста на скрытый туберкулез

Издательский центр правозащитника Шведова пополнил список иноагентов

Реальные доходы россиян в январе упали на 1,3%

Реальные доходы россиян в январе упали на 1,3%Снижение идет шестой год подряд Подробнее

АФК "Система" купит 18,7% интернет-ритейлера Ozon у МТС

Рубль вырос к доллару и евро на вечерних торгах

Минтранс РФ потребовал проверить законность новых правил провоза ручной клади в "Победе"

Минтранс РФ потребовал проверить законность новых правил провоза ручной клади в "Победе"В министерстве объяснили обращение многочисленными жалобами пассажиров Подробнее

Цена палладия обновила рекорды и приблизилась к $1500 за унцию

Полиция получила сообщение об угрозе взрыва в московском СИЗО

Рынок акций РФ во вторник снизился на санкционных опасениях и просевшей нефти

До 12 человек оказались под лавиной в районе швейцарского курорта Кран-Монтана

Минкультуры задумалось о подборе оператора по продвижению российского кино за рубежом

АФК "Система" купила 25% акций девелопера Etalon Group за $226,6 млн

Ранее сегодня стало известно, что Etalon Group приобрела у "Системы" 51% в ее девелоперском активе "Лидер-Инвест" Подробнее

Ученые нашли у белой акулы гены, вероятно, позволяющие ей бороться с раком и старением

Международный совет РСПП попросил Бастрыкина изменить Калви меру пресечения

Международный совет РСПП попросил Бастрыкина изменить Калви меру пресеченияОбращение подписали также Американская торговая палата и другие ассоциации Подробнее

В литовский суд передано еще одно дело о шпионаже в пользу России

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');