Минтранс РФ потребовал проверить законность новых правил провоза ручной клади в "Победе"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ потребовал проверить законность новых правил провоза ручной клади авиакомпании "Победа".

"В связи с массовым поступлением жалоб граждан и публикациями в СМИ Минтрансом России направлен запрос в Ространснадзор о проведении проверки в отношении ООО "Авиакомпания "Победа" в части нарушения законодательства при утверждении правил провоза ручной клади", - говорится в сообщении регулятора во вторник.

Ранее в феврале стало известно, что авиакомпания "Победа" после судебной тяжбы с Минтрансом РФ в Верховном суде изменила правила провоза ручной клади.

Новые правила провоза ручной клади "Победы" вступили в силу 18 февраля. Пассажиру предлагается выбрать один из двух вариантов перевозки. Первый - без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 см. Эти правила действовали и до 18 февраля, их перевозчик установил в соответствии с рекомендациями Boeing. При выборе второго способа предлагается только одно место ручной клади весом не более 10 кг с габаритами 36х30х4 см, а также вещи, находящиеся при пассажире по перечню, определенному Федеральными авиационными правилами. Этот вариант "Победа" добавила после того как проиграла Минтрансу в судебном споре о нормах бесплатной ручной клади.

"Мы буквально в точности до запятой исполнили требования федеральных авиационных правил согласно решению Верховного суда. Но я знаю, что наши клиенты были абсолютно довольны прежними правилами, именно поэтому прошу их не беспокоиться о нововведениях: в их интересах мы сохраняем действующую и привычную клиентам редакцию - без ограничений по весу, количеству мест и внешнему виду перевозимых предметов", - заявлял ранее в феврале гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

"Минтранс России обращает внимание, что подобное понуждение пассажира к выбору противоречит федеральным авиационным правилам "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", - говорится в сообщении министерства во вторник.

Как сообщалось, "Победа" оспаривала в суде часть пункта 135 федеральных авиационных правил, которые Минтранс утвердил в конце 2017 года. По ним авиакомпании вправе установить бесплатную норму ручной клади, но не менее 5 кг, а сверх нее обязаны принимать для перевозки в салоне некоторые личные вещи пассажиров: дамские сумки и портфели, букеты цветов, верхнюю одежду и костюмы в портпледах, детское питание и т.д.

Сама "Победа" установила иные правила: в салон можно взять бесплатно все, что помещается в калибратор 36х30х27 см. Такой багаж, по заключению компании Boeing, помещается на полки самолета Boeing 737-800 в комплектации на 189 пассажиров (парк "Победы" состоит только из них), заявляли в авиакомпании. Перевозка вещей сверх нормы бесплатной ручной клади "небезопасна и противоречит действующему законодательству", утверждал на одном из судебных заседаний гендиректор "Победы" Андрей Калмыков. Однако суд не увидел угрозы для пассажиров в установленных Минтрансом правилах, отклонив сначала административный иск, затем апелляционную жалобу "Победы".