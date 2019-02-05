"Победа" изменила правила провоза ручной клади после судебной тяжбы с Минтрансом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") после судебной тяжбы с Минтрансом РФ в Верховном суде изменила правила провоза ручной клади.

"С 18 февраля 2019 года на рейсах "Победы" разрешается провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом не более 10 кг и габаритами 36х30х4см, а также следующий перечень вещей: дамская сумка или портфель или рюкзак габаритами 36х30х23см, букет цветов, верхняя одежда, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детская люлька при перевозке ребенка, используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, товары из магазинов duty free габаритами не более 10х10х5см", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Правила меняются "в целях исполнения решения Верховного суда РФ", отметил он.

Как сообщалось, "Победа" оспаривала в суде часть пункта 135 федеральных авиационных правил, которые Минтранс утвердил в конце 2017 года. По ним авиакомпании вправе установить бесплатную норму ручной клади, но не менее 5 кг, а сверх нее обязаны принимать для перевозки в салоне ряд личных вещей пассажиров: дамские сумки и портфели, букеты цветов, верхнюю одежду и костюмы в портпледах, детское питание и т.д. Сама "Победа" установила иные правила: в салон можно взять бесплатно все, что помещается в калибратор 36х30х27 см. Такой багаж, по заключению компании Boeing, помещается на полки самолета Boeing 737-800 в комплектации на 189 пассажиров (парк "Победы" состоит только из них), заявляли в авиакомпании. Перевозка вещей сверх нормы бесплатной ручной клади "небезопасна и противоречит действующему законодательству", утверждал на одном из судебных заседаний гендиректор "Победы" Андрей Калмыков. Однако суд не увидел угрозы для пассажиров в установленных Минтрансом правилах, отклонив сначала административный иск, затем апелляционную жалобу "Победы".

"Мы буквально в точности до запятой исполнили требования федеральных авиационных правил согласно решению Верховного суда. Но я знаю, что наши клиенты были абсолютно довольны прежними правилами, именно поэтому прошу их не беспокоиться о нововведениях: в их интересах мы сохраняем действующую и привычную клиентам редакцию - без ограничений по весу, количеству мест и внешнему виду перевозимых предметов", - заявил Калмыков, которого цитирует пресс-служба "Победы" во вторник.

Таким образом, по его словам, клиенты смогут сами выбрать, какими правилами им удобнее пользоваться: "Как раньше, взять в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных производителем габаритов 36Х30Х27см, или руководствоваться новыми правилами, установленными на основании определения Верховного суда, и взять в салон только одно место ручной клади весом до 10 кг и габаритами до 36Х30Х4см плюс перечень вещей из федеральных авиационных правил, очевидно, относящихся к числу малогабаритных".

По данным "Победы", ее прежние правила позволили снизить тарифы минимум на 20%, ими были довольны свыше 90% клиентов, более 70% - не приобретали услугу провоза багажа, используя только бесплатную норму ручной клади.