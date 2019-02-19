В МИД РФ сравнили последние взрывы в Донецке с терактом, при котором погиб Захарченко

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В МИД РФ отмечают схожесть прогремевших накануне в Донецке взрывов с терактом, в котором погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Вчера в Донецке совершено новое злодеяние - в городе произошли три взрыва, два из которых - в непосредственной близости от места проживания наблюдателей СММ ОБСЕ. По счастливой случайности никто не пострадал. Исходя из сообщений очевидцев, размещенных в СМИ и соцсетях, можно сделать вывод о схожести случившегося с терактом в августе прошлого года, когда был убит Захарченко", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, размещенном на сайте ведомства.

"Похоже, Киев сознательно продолжает "размораживать" ситуацию в регионе, пытаясь запугать его жителей", - заявляют на Смоленской площади.

Там отмечают, что "все это укладывается в логику набирающей обороты предвыборной кампании Петра Порошенко"

"Призываем западных кураторов Украины одернуть ее руководство с целью удержать его от военных авантюр, чреватых катастрофическими последствиями", - говорится в комментарии.

Три взрыва прогремели в центре Донецка в минувший понедельник, пострадавших нет. Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня сообщил, что взрывы произошли в 350 и 150 метрах от гостиницы "Парк ИНН", где находятся наблюдатели СММ ОБСЕ, и административных зданий руководства ДНР.

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил журналистам, что взрывы в Донецке были осуществлены при помощи закладки боеприпасов, цель подрыва - напугать представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар".