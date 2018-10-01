Опубликовано видео взрыва в кафе, где погиб глава ДНР

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Телеканал "Россия 1" опубликовал видео с камер видеонаблюдения в донецком кафе "Сепар", где при взрыве погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Александр Захарченко погиб 31 августа. Он руководил ДНР с 2014 года.

По делу об убийстве задержан Александр Погорелов, который дал признательные показания. По его словам, взрыв готовила смешанная группа диверсантов. Погорелов сказал, что был завербован Службой безопасности Украины и готовил покушения на Захарченко ранее.

Сейчас обязанности главы ДНР исполняет Денис Пушилин. Он примет участие в досрочных выборах, которые состоятся 11 ноября.