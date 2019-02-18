Взрывное устройство сработало рядом со штаб-квартирой миссии ОБСЕ в Донецке

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Три взрыва утром в понедельник произошли в центре Донецка, пострадавших нет, сообщает с места событий корреспондент "Интерфакса".

По его словам, три воронки в асфальте зафиксированы около восьмого корпуса Донецкого национального технического института, спортивного комплекса "Шахтер" и гостиницы Park inn, где квартируется миссия ОБСЕ.

На месте работают эксперты МВД самопровозглашенной ДНР, а также сотрудники МЧС.

Источник в силовых структурах ДНР сообщил "Интерфаксу", что взрывные устройства могли быть сброшены с дрона. "Предварительно, основная версия - сброс трех маломощных безоболочных взрывных устройств с беспилотника", - сказал собеседник агентства