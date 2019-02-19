Блокировка страницы Barents Observer привела к недоступности СМИ на территории РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал доступ к странице сайта Barents Observer, который публикует материалы на русском языке, из-за отказа удалить в одной из статей информацию о способах самоубийства, что привело к блокировке всего норвежского интернет-издания в России.

"Издание The Barents Observer отказалось удалить запрещенную информацию, соответственно, доступ к странице сайта с детальным описанием способа совершения самоубийства на территории РФ был ограничен", - заявили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

В свою очередь издание сообщает, что оно полностью заблокировано в России. "В утра вторника Barents Observer недоступен читателям в России. Несколько источников в издании подтвердили, что они больше не могут получить доступ к сайту, а предварительные данные на сайте указывают, что число читателей из России уже заметно уменьшилось", - говорится в сообщении на сайте норвежского СМИ.

Как удалось удостовериться корреспонденту "Интерфакса", сайт издания действительно недоступен.

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил "Интерфаксу", что ведомство вынесло Barents Observer предупреждение и попытается добиться удаления запрещенной в РФ информации без ограничения доступа к странице со статьёй, так как это приведет в блокировке всего издания.

"Поскольку издание использует протокол https, блокировка одной страницы приведёт к тому, что будет недоступен весь сайт. Поэтому Роскомнадзор намерен добиваться удаления запрещённой информации, которой является детальное описание способа совершения самоубийства",- сказал В.Ампелонский.

Как сообщалось, норвежское издание Barents Observer, которое публикует часть материалов на русском языке, получило предупреждение Роскомнадзора. По данным издания, Роскомнадзор 28 января направил редакции письмо, в котором потребовал удалить статью про жителя Швеции Дана Эрикссона.

В статье про Эрикссона говорится, что тот дважды пытался покончить с собой из-за гомосексуальности, но позднее обрел душевное равновесие и теперь работает волонтером в некоммерческой организации Suicide zero ("Нет суициду").

Рассказ про Эрикссона изначально был опубликован в шведском издании Arjeplognytt, позднее Barents Observer перевел статью и опубликовал на английском и русском языках.

Норвежское издание отмечает, что ведомство отвело на удаление статьи сутки, в противном случае доступ к сайту на территории России будет ограничен. Однако редактор Barents Observer Томас Нильсен заявляет, что не намерен исполнять требования Роскомнадзора. "Об удалении статьи не может быть и речи", - приводятся его слова на сайте издания.

В марте 2017 года Нильсен не смог въехать в Россию через пункт пропуска "Борисоглебск". У журналиста была аккредитация и пятилетняя российская виза, однако российские пограничники не впустили его, сообщив, что журналисту на пять лет запрещен въезд в Россию по соображениям государственной безопасности.

Позднее посольство России в Норвегии сообщило, что запрет на въезд Нильсена связан с российскими "стоп-листами", созданными в ответ на присоединение Норвегии к антироссийским санкциям. Позднее Нильсен безуспешно пытался обжаловать решение пограничников в российских судах различных инстанций, включая Верховный суд РФ.