Роскомнадзор потребовал удалить с норвежского сайта статью о сааме-гее и его попытках суицида

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Норвежское издание Barents Observer, которое публикует часть материалов на русском языке, получило предупреждение Роскомнадзора.

Как сообщает норвежское СМИ, Роскомнадзор 28 января направил редакции письмо, в котором потребовал удалить статью про жителя Швеции Дана Эрикссона.

Представитель коренного малочисленного народа Севера - саами признался, что долго не мог осознать свою гомосексуальную суть и дважды пытался покончить с собой, но позднее обрел душевное равновесие и теперь работает волонтером в некоммерческой организации Suicide zero ("Нет суициду"). Рассказ про Эрикссона изначально был опубликован в шведском издании Arjeplognytt, позднее Barents Observer перевел статью и опубликовал на английском и русском языках.

"В письме в адрес Barents Observer Роскомнадзор заявляет, что эта статья нарушает положения Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации". По словам ведомства, контролирующего работу СМИ, статья содержит "информацию о способах совершения самоубийства". Кроме того, в ней содержатся "призывы к совершению самоубийства", - сообщается на сайте Barents Observer.

Норвежское издание отмечает, что ведомство отвело на удаление статьи сутки, в противном случае доступ к сайту на территории России будет ограничен.

Однако редактор Barents Observer Томас Нильсен заявляет, что не намерен исполнять требования Роскомнадзора. "Об удалении статьи не может быть и речи", - приводятся его слова на сайте издания. "Это важная история. Роль СМИ заключается в том, чтобы давать слово людям, чьи чувства подавлялись или не признавались. Это история о смелом человеке. Мы гордимся публикацией интервью, подготовленного Arjeplognytt", - добавил Нильсен.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат, руководитель объединения "Команда 29" Иван Павлов, норвежское СМИ обратилось к ним за консультацией. По его словам, "ведомство (Роскомнадзор - ИФ) в очередной раз пытается продемонстрировать, что на свободу слова и печати могут не рассчитывать не только российские журналисты, но и зарубежные издания, которые пишут о России".

Павлов уточнил, что блокировка грозит не сайту Barents Observer в целом, а конкретной странице со статьей, вызвавшей вопросы. При этом в "Команде 29" считают претензии Роскомнадзора "необоснованными".

В настоящее время страница сайта Barents Observer со статей доступна на территории России.

В марте 2017 года Нильсен не смог въехать в Россию через пункт пропуска "Борисоглебск". У журналиста была аккредитация и пятилетняя российская виза, однако российские пограничники не впустили его, сообщив, что журналисту на пять лет запрещен въезд в Россию по соображениям государственной безопасности.

Позднее посольство России в Норвегии сообщило, что запрет на въезд Нильсена связан с российскими "стоп-листами", созданными в ответ на присоединение Норвегии к антироссийским санкциям. Позднее Нильсен безуспешно пытался обжаловать решение пограничников в российских судах различных инстанций, включая Верховный суд РФ.