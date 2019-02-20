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Рейс из Новосибирска во Вьетнам задержан из-за неисправности самолета

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рейс авиакомпании "Азур эйр" из Новосибирска в Камрань (Вьетнам) задерживается по техническим причинам, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"Вылет по расписанию - 21:20 (17:20 мск) по местному времени во вторник, отложен до 13:55 местного времени в среду. Причина - устранение неисправности воздушного судна", - сказала она.

На рейс зарегистрировано 214 пассажиров, в том числе 24 ребенка, 103 человека размещено в гостинице.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, добавила О.Горбунова.

Теги: Новосибирск, Вьетнам

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