В аэропорту Тюмени задымился двигатель у пассажирского самолета

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В аэропорту "Рощино" в Тюмени в понедельник из-за неисправности был задержан вылет самолета авиакомпании ЮТэйр в Ханты-Мансийск, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

"Когда все пассажиры уже заняли свои места, произошло задымление правого двигателя самолета ATR-72", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, из салона самолета было эвакуировано 46 пассажиров, никто их них не пострадал.

"Авиакомпания заменила воздушное судно, и в 08:30 (06:30) самолет вылетел в Ханты-Мансийск", - отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что по расписанию самолет должен был вылететь в 07:05 (05:05 по Москве).