Рекордное число пассажиров по всему миру пострадало из-за задержек авиарейсов в 2018 году

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Более 10 млн пассажиров по всему миру пострадали в 2018 году из-за задержек и отмен прямых авиарейсов, за которые полагается компенсация, следует из исследования, опубликованного компанией AirHelp.

"Безусловно, 2018 год стал рекордным по количеству задержанных рейсов и объёму компенсаций, полагающихся пострадавшим пассажирам в соответствии с европейским Регламентом ЕС №261 (выплаты компенсаций и помощи пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки рейса). Впервые более 10 млн авиапассажиров по всему миру пострадали от задержек и отмен прямых рейсов, это новый мировой рекорд", - говорится в сообщении сервиса по помощи в выплате компенсаций за задержку или отмену рейса.

Согласно исследованию, почти каждый пятый перелет в мире был либо задержан (как минимум более чем 15 минут), либо отменен. В России с аналогичными проблемами столкнулись пассажиры почти 17 % рейсов. "В среднем 83 % рейсов вылетало в России вовремя в 2018 году. В общей сложности с проблемами во время авиаперелетов в стране столкнулись почти 9,3 млн пассажиров. Среди них, в том числе и те, кто не получал компенсации за отмены или задержки рейсов", - добавили в пресс-службе.

По мнению экспертов, среди главных причин задержек и отмен авиарейсов - забастовки сотрудников авиакомпаний и значительное увеличение пассажиропотока в аэропортах.

"Индустрия авиаперевозок в 2018 году столкнулась с небывалыми перегрузками. Прошлый год показал, что права авиапассажиров еще не стали основным приоритетом для авиакомпаний. Мы стали получать гораздо больше заявок на обработку претензий", - прокомментировал итоги исследования Хенрик Зиллмер, CEO AirHelp и эксперт в области защиты прав авиапассажиров.