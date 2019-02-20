Путин поручил создать российский бренд экологически чистой продукции

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству создать защищённый бренд российской экологически чистой продукции.

"Наше естественное преимущество, и я думаю все с этим согласятся, это огромные природные возможности. Их надо использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции", - заявил президент, оглашая послание Федеральному Собранию.

"Поручаю правительству создать защищённый бренд отечественной экологически чистой "зеленой" продукции", - сказал он.

По его словам, этот бренд должен подтверждать, что при ее производстве используются только безопасные для здоровья человека продукты, служить гарантией высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке. Президент выразил уверенность, что на внешнем рынке будет большой спрос на эту продукцию, поскольку "там вообще ничего чистого не осталось, уверяю вас".

Путин напомнил, что в 2018 году экспорт российской продукции АПК составил $25,8 млрд, к 2024 году он должен возрасти до $45 млрд. При этом Россия является не только ведущим экспортером пшеницы, но и, благодаря разработкам своих учёных, обеспечила независимость от зарубежных семян пшеницы.