Путин призвал с 2021 года прекратить действие старых нормативных актов в сфере контроля и надзора

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих нормативных актов в сфере контроля и надзора, обновив за оставшееся время нормативную базу.

"Правительство предлагает серьезно пересмотреть правовую базу контроля надзорной деятельности, это, безусловно, правильно, это нужно всячески поддержать, но считаю, что этого даже мало. Надо пойти на более радикальные шаги", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.

Он предложил: "Давайте действительно подведем черту и с 1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции. За оставшиеся два года, два года есть впереди, при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу".

По словам президента, должны быть сохранены только те документы, которые отвечают современным требованиям, а остальные должны быть сданы в архив.

Президент отметил, что при обсуждении этой реформы многие коллеги признавались, что им страшно. "Действительно страшно, и есть проблема. Это не так просто. Там по некоторым ведомствам фолианты, которые накапливались с советских времен, со времен Очакова и покорения Крыма", - заметил Путин, пошутив, что имеет в виду не 2014 год (когда Крым вошел в состав России), а грибоедовские времена.

"Я даже сомневаюсь, что сотрудники этих ведомств знают, что там понаписано. Поэтому нужно провести этот анализ за два года, не бояться этого, засучить рукава, сделать это и обновить, оставить только то, что действительно нужно для организации работы", - подчеркнул Путин.