СПЧ обратился к Бастрыкину в связи с дизентерией в детских садах Москвы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обратился в Следственный комитет в связи с расследованием заражения дизентерией детей в столичных дошкольных учреждениях, об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте СПЧ.

"Совет просит главу СК РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль ведение следствия по данному делу", - сказано в нем.

СПЧ поясняет, что получил от инициативной группы пострадавших родителей коллективное обращение, в котором они жалуются на проволочки в расследовании.

"По их словам, ситуация до сих пор не поставлена на контроль государственной властью Москвы, точная цифра пострадавших детей неизвестна. В течение двух месяцев члены инициативной группы не могут получить информацию о результатах проверки государственными и правоохранительными органами. В ответ на неоднократные запросы родители "получают письма, имеющие неинформативный характер", не отражающие действительность и не решающие настоящей проблемы", - отмечается в сообщении.

В нем поясняется, что Роспотребнадзор сообщил, что источник заражения найден в твороге, произведенном на молокозаводе в Липецкой области, однако власти Липецкой области это отвергают.

"Заявители делают вывод о том, что спустя два месяца никакого полноценного расследования не проведено. Ознакомившись с перепиской родителей и чиновников по данному вопросу, трудно не согласиться с таким выводом", - сообщается в заявлении.

"Зная, какое большое внимание Ваше ведомство и Вы лично уделяете вопросам защиты прав человека и гражданина, оперативному расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних, убедительно прошу Вас взять под личный контроль расследование массового заражения дизентерией детей московских детских садов", - приводятся слова главы СПЧ Михаила Федотова в письме, адресованном Бастрыкину.