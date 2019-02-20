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Президент РФ объяснил преимущество от скорости нового российского вооружения

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Путин предложил Вашингтону посчитать, за сколько из нейтральных вод долетят ракеты, в частности гиперзвуковой "Циркон" на скорости 9 Махов

Президент РФ объяснил преимущество от скорости нового российского вооружения
Президент России Владимир Путин
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Скорость перспективных российских вооружений такова, что позволяет размещать их носители в нейтральных водах, нет необходимости в их базировании вблизи берегов того или иного государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи с представителями российских информагентств и печатных СМИ Путин напомнил о том, что, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил американским партнерам посчитать скорость перспективных комплексов России, дальность их возможного применения.

"Но есть еще один параметр, специалисты должны это понять. Я не сказал, но могу вам сказать здесь впервые. Они должны посмотреть, где будут находиться носители, я же сказал, что это морские носители - подводные лодки или надводные корабли. И их можно поставить при таких скоростях и при такой дальности - нет необходимости их ставить в территориальных водах, или даже в особой экономической зоне определенного государства - в нейтральных водах, просто в океане", - сказал Путин.

Он добавил: "Этого никто не запрещает - двигаться там военным кораблям и подводным лодкам".

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Кроме того, президент напомнил, что скорость гиперзвуковой ракеты "Циркон", о разработке которой он рассказал в среду, составит около девяти Махов - "это 1000 с лишним километров".

При этом, в соответствии с морским правом, отметил Путин, особая экономическая зона 400 километров (400 миль). "Посчитайте, как быстро, за сколько минут это изделие может достигнуть той цели, которая будет для нее поставлена. Вот и все. И сравните: 10-12 минут подлетного времени до Москвы, и сколько будет до центров принятия решений, которые создают для нас определенную угрозу", - сказал президент.

Он подчеркнул, что "это будет не в их пользу". "Во всяком случае, сегодня. Вот именно это я и имел в виду. Пусть посчитают", - сказал он.

На уточнение о том, что скорость полета, к примеру, до Грузии и Украины еще меньше, Путин снова заметил: "Так вы посчитайте, считать-то умеете - 9 Махов, столько-то километров. Сколько это будет минут? Это все просто, как апельсин", - сказал президент.

Он добавил: "И Грузия, и Украина большой выигрыш им не даст. Это все будет соответствовать по уровню угрозы, создаваемой для нас".

"Посейдон" прошел испытания

Ранее в послании Федеральному Собранию Путин сказал, что весной будет спущена на воду первая атомная подводная лодка - носитель беспилотной системы "Посейдон".

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По данным открытой печати, считается, что носителями "Посейдонов" могут быть находящиеся в строительстве или на модернизации атомные подводные лодки "Белгород" проекта 09852 и "Хабаровск" проекта 09851.

В ноябре 2018 года Минобороны РФ впервые сообщило, что на лодке специального назначения "Белгород", строящейся на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), появился экипаж.

АПЛ "Белгород" проекта 09852 изначально строилась по проекту 949А. Как отмечалось в корпоративном журнале Объединенной судостроительной корпорации, "его корпус перезаложили в 2012 году по новому проекту, уже без пусковых установок для крылатых ракет".

По существующей практике, появление на подводной лодке экипажа говорит о скором начале ее испытаний.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня отметил, что ядерная подлодка-беспилотник "Посейдон" успешно прошла морские полигонные испытания, а личный состав подводной лодки-носителя "Посейдонов" прошел обучение.

О создании "Посейдона" президент объявил в прошлом году. Он рассказал о работе в РФ над беспилотными подводными аппаратами, способными двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных. "Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру", - рассказывал Путин.

Мнение эксперта

Ядерная подлодка-беспилотник "Посейдон" обнулит все усилия США по созданию глобальной системы противоракетной обороны, заявил контр-адмирал в отставке, Герой России Всеволод Хмыров.

"Морская система "Посейдон" это, прежде всего, ассиметричное и высокоэффективное оружие противодействия развернутым в передовых зонах ударным группировкам ВМС США", - сказал он журналистам.

"Посейдон" позволит "обесценить" все усилия США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и, прежде всего, морской ее компоненты", - сказал Хмыров.

По его словам, "Посейдон" в сотни раз дешевле как разворачиваемой США системы противоракетной обороны, так американских авианесущих ударных группировок, для которых он также будет представлять серьезную угрозу.

В 2018 году главком ВМФ РФ Владимир Королев сообщил, что в России создается океанская многоцелевая система, включающая в себя атомные подлодки с самоходными подводными аппаратами с ядерной энергетической установкой.

"Наличие данного оружия позволит Военно-морскому флоту решать широкий спектр задач в дальней морской зоне, в акваториях, приближенных к территории противника", - сказал Королев.

Теги: Владимир Путин

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