Минобороны показало видеокадры полигонного испытания "Посейдона"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные продемонстрировали видеокадры полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки "Посейдон".

На кадрах демонстрируются подготовительные процедуры к запуску и сам пуск аппарата.

На записи виден сам подводный аппарат цилиндрической формы длиной более 10 метров и диаметром около одного метра, похожий на торпеду. Также показаны несколько секунд момента выхода аппарата из торпедного отсека.

Минобороны ранее опубликовало и компьютерную анимацию, на которой видно, что аппарат способен маневрировать под водой, менять глубину и способен поражать как корабли противника в открытом море, так и пришвартованные на военных базах.

В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "Посейдон" успешно прошел морские полигонные испытания.

"Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон", - сказал он.

"Личный состав подводной лодки-носителя "Посейдонов" прошел обучение", - заявил министр.

По данным открытой печати, считается, что носителями "Посейдонов" могут быть находящиеся в строительстве или на модернизации атомные подводные лодки "Белгород" проекта 09852 и "Хабаровск" проекта 09851.

В ноябре 2018 года Минобороны РФ впервые сообщило, что на лодке специального назначения "Белгород", строящейся на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), появился экипаж.

АПЛ "Белгород" проекта 09852 изначально строилась по проекту 949А. Как отмечалось в корпоративном журнале Объединенной судостроительной корпорации, "его корпус перезаложили в 2012 году по новому проекту, уже без пусковых установок для крылатых ракет".

По существующей практике, появление на подводной лодке экипажа говорит о скором начале ее испытаний.

О создании "Посейдона" президент РФ Владимир Путин объявил в прошлом году. Он рассказал о создании в РФ беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных. "Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру", - рассказывал Путин.

Позднее в ходе голосования на сайте Минобороны РФ для этой беспилотной системы было выбрано название "Посейдон".