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В России Дело Baring Vostok

Основатель Baring Майкл Калви переведен в восьмиместную камеру

Его партнер Дельпаль содержится в камере на четверых

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Основатель Baring Vostok Майкл Калви, арестованный по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", переведён из карантина СИЗО 99/1, известное как "Кремлевский централ", в общую камеру на восемь человек.

"Сокамерники Калви - это люди, подозреваемые в экономических преступлениях, в незаконном обороте наркотиков, а одному вменяется попытка угрожать лицу, ведущему расследование или осуществляющему правосудие. Несмотря на то, что Калви сообщил, что проблем с сокамерниками у него нет и они ладят, члены ОНК обратили внимание руководства СИЗО на приказ ФСИН, согласно которому подозреваемые по экономическим преступлениям должны содержаться отдельно", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Вместе с тем, он отметил, что Майкл Калви и Филипп Дельпаль, который также переведен из карантина, содержаться в просторных, светлых камерах, в каждой из которых есть телевизор и холодильник.

"Дельпаль и Калви содержаться раздельно. Дельпаль содержится в камере, насчитанной на четверых арестантов, но пока их там трое", - сказал Иван Мельников.

Он отметил, что члены ОНК в среду навестили граждан США и Франции в рамках межведомственного взаимодействия с уполномоченным по защите прав предпринимателей в РФ.

Как ранее сообщалось, руководство Baring Vostok обратилось в связи с арестами за помощью к уполномоченному по защите прав предпринимателей в РФ Борису Титову. Общественный уполномоченный при бизнес-омбудсмене по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей Александр Хуруджи сообщил, что принято решение направить обращения к главе СК и генпрокурору с просьбой разобраться в ситуации и освободить Майкл Калви из СИЗО.

Также он выразил надежду, что послание президента РФ Федеральному собранию "поможет переловим ситуацию с изменением меры пресечения Майклу Калви и топ-менеджерам Baring Vostok".

Президент РФ Владимир Путин в среду в Послании Федеральному Собранию заявил, что добросовестные бизнесмены не должны постоянно испытывать риск уголовного или административного преследования.

Дело Baring Vostok

Столичный Басманный суд 16 февраля арестовал основателя и старшего партнера Baring Vostok Майкла Калви до 13 апреля. На тот же срок были заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников.

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.

Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов.

Как сообщил Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "ПКБ" в 2015 году, следует из оглашенных в Басманном суде материалов.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG), которые "ПКБ" передало в качестве отступных, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

Следствие настаивает, что действия Майкл Калви и других фигурантов нельзя относить к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они "преследовали цель преступного обогащения".

В свою очередь, Калви заявил в суде, что следствие оперирует некорректной оценкой стоимости акций IFTG и что, помимо этого, Ш.Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, поэтому "нет никакой возможности утверждать, что он был каким-либо образом введен в заблуждение относительно параметров этой сделки".

По мнению американского бизнесмена, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного" - бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном.

Согласно позиции Калви, перед объединением "Восточного" и "Юниаструма" в 2017 году Аветисян выводил средства банка через сделки с фиктивными компаниями, что было установлено после слияния кредитных организаций и в связи с чем Baring Vostok в 2018 году инициировал разбирательство в Международном арбитражном третейском суде в Лондоне.

Калви полагает, что Юсупов заявил ФСБ о хищении средств "Восточного", чтобы Baring Vostok отказался от требований в лондонском суде и чтобы фонд согласился на "увеличение цены размещения дополнительных акций с тем, чтобы таким образом уменьшить пропорцию размытия доли господина Аветисяна в уставном капитале банка "Восточный".

Как пояснил американский бизнесмен, "в прошлом году Центральный банк провел проверку банка "Восточный", в результате которой было предписано создать резерв на сумму почти в 19,5 млрд рублей, и на 85% этот резерв необходим из-за слияния, в результате которого к банку "Восточный" перешли активы "Юниаструм банка".

Теги: Baring Vostok

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