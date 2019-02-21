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В России Дело Baring Vostok

Майклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, арестованному по делу о хищении средств банка "Восточный".

"Сегодня моему подзащитному было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Свою вину по предъявленному обвинению он не признает", - сообщил "Интерфаксу" адвокат американского бизнесмена Дмитрий Клеточкин.

В среду стало известно, что обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено двум другим фигурантам дела, по которому арестован Калви, - партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну и директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину.

Адвокат Зюзина Алексей Лежников заявил "Интерфаксу", что с обвинением топ-менеджеры Baring Vostok не согласны.

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Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Калви до 13 апреля. На тот же срок 15 февраля были заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников: Абгарян, Зюзин, а также партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, бывший председатель правления банка "Восточный" - ныне советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев и генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов.

Как сообщил Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и ПКБ в 2015 году, следует из оглашенных в Басманном суде материалов.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало в качестве отступных, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

Следствие настаивает, что действия Калви и других фигурантов нельзя относить к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они "преследовали цель преступного обогащения".

В свою очередь, Калви заявил в суде, что следствие оперирует некорректной оценкой стоимости акций IFTG и что, помимо этого, Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, поэтому "нет никакой возможности утверждать, что он был каким-либо образом введен в заблуждение относительно параметров этой сделки".

По мнению американского бизнесмена, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного" - бывшим президентом Юниаструм банка Артемом Аветисяном.

Согласно позиции Калви, перед объединением "Восточного" и "Юниаструма" в 2017 году Аветисян выводил средства банка через сделки с фиктивными компаниями, что было установлено после слияния кредитных организаций и в связи с чем Baring Vostok в 2018 году инициировал разбирательство в Международном арбитражном третейском суде в Лондоне.

Калви полагает, что Юсупов заявил ФСБ о хищении средств "Восточного", чтобы Baring Vostok отказался от требований в лондонском суде и чтобы фонд согласился на "увеличение цены размещения дополнительных акций с тем, чтобы таким образом уменьшить пропорцию размытия доли господина Аветисяна в уставном капитале банка "Восточный".

Как пояснил американский бизнесмен, "в прошлом году Центральный банк провел проверку банка "Восточный", в результате которой было предписано создать резерв на сумму почти в 19,5 млрд рублей, и на 85% этот резерв необходим из-за слияния, в результате которого к банку "Восточный" перешли активы Юниаструм банка.

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.

Теги: Майкл Калви, Baring Vostok

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