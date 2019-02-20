В СИЗО у арестованных по делу Baring Vostok не оказалось холодильника и телевизора

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии навестили в столичном следственном изоляторе СИЗО-4, известном как "Медведь", четверых арестованных фигурантов уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении основателя инвестиционной компании "Baring Vostok" Майкла Калви.

"Все четверо уже переведены из карантина в четырехместные камеры. Они находятся на раздельном содержании, их сокамерниками являются подозреваемые в мошенничестве и краже", - сообщил "Интерфаксу" в среду ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

Он отметил, что, несмотря на то, что фигуранты дела в целом не жалуются, условия их содержания вызвали у членов ОНК нарекания.

"Так, например, у Абгаряна и Зюзина в камерах нет холодильников, а у последнего нет еще и телевизора. Мы просили администрацию изолятора предоставить им их", - сказал Мельников.

По его словам, члены ОНК также попросили администрацию СИЗО взять на контроль состояние здоровья Максима Владимирова и Вагана Абгаряна, так как у них есть хронические заболевания.

Кроме того, Мельников рассказал со слов Ивана Зюзина, что тот просил о свидании с женой, однако следователь ему отказал. "К сожалению, это распространенная практика оказания таким образом давления на подозреваемого. У Зюзина четверо детей, последнему нет и года. Как остальные, он считает своё нахождение в СИЗО незаконным", - сказал Мельников.

Дело Baring Vostok

Основателю Baring Vostok Майклу Калви, партнеру фонда Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".