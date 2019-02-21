Косатка исчезла из "китовой тюрьмы" в Приморье

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Зоозащитники заявили об исчезновении одной косатки из "Центра передержки морских млекопитающих" в бухте Средняя под Находкой (Приморский край), известного как "китовая тюрьма".

"Пока на сегодня известно только то, что компании, удерживающие в бухте Средняя 11 косаток и 87 белух, подали заявление о пропаже животного в полицию города Находки. 20 февраля полиция проводила там следственные действия, в частности, осмотр места происшествия. По заявлению компаний-отловщиков, косатка пропала из первого вольера в результате повреждения сетного мешка, удерживающего животных в воде", - сообщила "Интерфаксу" директор Научно-экологического "Центра спасения морских млекопитающих "Дельфа" Татьяна Белей.

По ее словам, сбежать из "китовой тюрьмы" невозможно. Так, отметила она, зоозащитники осматривали "тюрьму" 18-19 января и выяснили, что вольеры находятся под постоянным наблюдением работников компаний-отловщиков, сети очень толстые и прочные, причем их целостность постоянно проверяется, а вокруг вольеров с косатками и белухами есть еще одно общее сетевое ограждение, которое также тщательно контролируется с применением водолазных обследований.

"Вольеры с косатками находятся под постоянным видеонаблюдением, есть освещение в ночное время. Прогрызть сети - непростая задача для косатки, и до сих пор не имеется достоверно зафиксированных фактов, чтобы косатки когда-либо это делали", - отметила Белей.

Она также добавила, что косатка пропала из первого вольера - наиболее охраняемого во всей "китовой тюрьме".





Косатки в вольере Фото: Неформальная коалиция общественных организаций "За свободу косаток и белух"





"Исходя из всех этих обстоятельств, экологи полагают, что наиболее вероятная причина пропажи косатки - это ее гибель. Именно в первом вольере находился самец косатки Кирилл, который на момент обследования 18-19 января был в самом тяжелом состоянии и имел признаки серьезных заболеваний. Другой возможной причиной пропажи косатки из Средней может быть ее перевоз в другое место содержания", - считает зоозащитница.

Собеседница агентства подчеркнула, что общественная коалиция зоозащитников "За свободу косаток и белух", куда, помимо "Дельфы", входит также "Экологическая вахта Сахалина" и другие объединения, готовит заявления в Следственный комитет по признакам жестокого обращения с животными, "предположительно приведшего к гибели косатки".

Это не первая пропажа из "китовой тюрьмы". В декабре из нее исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Зоозащитники просят надзорные органы, следствие, федеральные и краевые власти привлечь экспертов для реабилитации и реинтродукции животных, решение еще не принято.

31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.