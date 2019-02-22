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Совет по морским млекопитающим потребовал начать реабилитацию косаток в китовой тюрьме

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Совет по морским млекопитающим (СММ) считает необходимым немедленно начать реабилитацию косаток и белух, находящихся в китовой тюрьме в Приморском крае, для этого нужно расширить вольеры и ограничить контакты животных с людьми. Об этом сообщается в пятницу на сайте общественной организации, объединяющей специалистов по морским млекопитающим и зоозащитников.

Президиум СММ и эксперты, осматривавшие косаток и белух в китовой тюрьме в январе этого года, в пятницу опубликовали совместное заявление, в котором говорится о необходимости срочно, в течение ближайших дней, создать безопасные условия для содержания животных в "китовой тюрьме" для их реабилитации с последующим выпуском на свободу.

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Для этого, по данным экспертов, первым делом нужно существенно увеличить размеры вольеров-бассейнов, в которых содержатся косатки, чтобы "животные имели достаточно пространства для свободного плавания и поддержания физической формы", а также улучшить теплоизоляцию и обеспечить обогрев сооружения, чтобы температура воздуха внутри крытого вольера круглые сутки была положительной, независимо от погодных условий.

Для белух потребуется увеличить количество бассейнов, чтобы снизить скученность животных.

"Принять полные и достаточные меры по ограничению контакта животных с людьми, обеспечить выполнение требования санитарной гигиены (дизбарьеры, дезинфекция инструментов, инвентаря и прочее) и организовать регулярный отбор проб для мониторинга состояния здоровья животных", - отмечают экологи. Вольеры нуждаются в регулярной очистке и в поддержании необходимого качества воды.

СММ отмечает, что есть успешный мировой опыт адаптации косаток и белух после длительного их содержания в неволе.

"Это обстоятельство позволяет однозначно заявить о возможности успешного выпуска содержащихся в бухте Средней косаток и белух в дикую природу, если эта работа будет выполняться квалифицированными и признанными специалистами, имеющими практический опыт такой работы и наличии у них достаточных для этого ресурсов", - сообщает Совет поморским млекопитающим.

План реабилитации и выпуска животных, по данным СММ, должна составить группа экспертов, имеющих практический опыт работы, как с дикими, так и содержавшимися в условиях неволи косатками и белухами. В нее должны войти биологи, ветеринарные врачи и специалисты по содержанию и транспортировке морских млекопитающих.

"Необходимо безотлагательно создать такую официальную группу экспертов, наделить ее достаточными полномочиями по привлечению любых других сторонних специалистов и экспертов (в том числе из других стран), обеспечить ресурсами и оказать логистическую помощь для осуществления адаптации и выпуска животных в дикую природу", - подчеркивают в СММ.

В СММ заявляют, что реабилитация столь большого числа узников китовой тюрьмы станет важным и крупным научным экспериментом, во время которого будет собрана информация по работе с животными для последующего анализа и подготовки рекомендаций на будущее.

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После выпуска животных на свободу ученые продолжат следить за ними с помощью современных технологий (спутниковые метки, видеорегистраторы, датчики ныряния и двигательной активности). Участники СММ также выразили готовность своего участия в работе по реабилитации животных и в оказании любой консультативной помощи.

Как сообщалось, 21 февраля компании-отловщики морских млекопитающих подали заявление в полицию города Находка Приморского края об исчезновении из китовой тюрьмы одной из косаток в первом вольере. Зоозащитники считают, что косатка, скорее всего, погибла - именно в этом вольере находился самец косатки Кирилл, который на момент обследования 18-19 января был в самом тяжелом состоянии и имел признаки серьезных заболеваний.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Зоозащитники все это время просят надзорные органы, следствие, федеральные и краевые власти привлечь экспертов для реабилитации и реинтродукции животных, решение еще не принято.

31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в китовой тюрьме за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.

Теги: Приморский край

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