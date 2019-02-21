Московский патриархат насчитал не более 40 общин, перешедших в Православную церковь Украины

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Православную церковь Украины после получения ею автокефалии перешли 36 общин Украинской православной церкви (Московского патриархата) из 12 тысяч, существующих на Украине, а еще вокруг 250 общин продолжается конфликт в связи со сменой ими конфессиональной принадлежности, утверждают в УПЦ.

"Сегодня статистика достаточно четко говорит, что изменили конфессиональную принадлежность из 12 тысяч религиозных общин Украинской православной церкви (МП - ИФ) - 36 общин. Еще 24 общины были перерегистрированы рейдерским силовым способом и эти случаи будут, конечно, обжалованы в суде", - сказал глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) архиепископ Климент (Вечеря) на пресс-конференции в четверг в Киеве.

"Около 250 случаев, где есть силовое противостояние, есть конфликт. Этот конфликт еще не привел ни к каким результатам, потому нельзя говорить, что эти общины сменили свою конфессиональную принадлежность", - добавил он.

По заявлению архиепископа Климента, после предоставления Вселенским патриархатом автокефалии Православной церкви Украины началось давление с применением административного ресурса на УПЦ (МП), чтобы принудить религиозные общины сменить конфессиональную принадлежность.

18 февраля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что после получения Томоса об автокефалии к ПЦУ присоединились 320 приходов. "После этого (получения Томоса об автокефалии - ИФ) уже 320 приходов присоединились к нашей Церкви. Пять из них - на Франковщине, на Прикарпатье. Приходы и общины. ... Очень важно, что никто никого не заставляет", - сказал он во время посещения Манявского скита в рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.