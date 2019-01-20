В мире

Митрополит Онуфрий призвал украинцев не покидать УПЦ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к православным верующим Украины, призвав их хранить верность Украинской православной церкви.

"Некоторые озлобляются, некоторые шатаются - идут из одного "лагеря" в другой. Вы знаете, что никуда не надо идти, у нас уже есть путь, который прошли наши предки, и мы идем тем же путем. Мы никуда не сворачиваем - ни налево, ни направо. Я это говорю в отношении веры", - сказал глава УПЦ в воскресенье после литургии в Покровском соборе Борисполя.

Таким образом, считает он, украинцы сдают экзамен Богу на "верность Истине".

По мнению митрополита, новая церковная структура, созданная на Украине в середине декабря, не продержится долго.

"Сейчас желают сделать свои такие управляемые церкви, которые бы управлялись людьми, а не Богом. Если Церковь будет управляться человеком - это не будет Церковь, это будет политическая партия. Ее существование будет настолько долгим, насколько эта политика будет на вершине человеческой, общественной жизни. А мы уже видели много политиков и политических партий, которые были сильные, мощные, экономически богатые, а все это ушло в историю, все разрушилось. Но Церковь есть и будет", - подчеркнул глава УПЦ.

По его словам, задача верующих украинцев - не отпасть от этой Церкви.

"Не управлять ею, не корректировать ее, потому, что руководит ею Бог, который ее сотворил. А что Бог создал, там не надо коррекции человеческого", - убежден митрополит Онуфрий.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина, УПЦ

Новости по теме

В мире
ПВО Сирии уничтожила семь израильских ракетПВО Сирии уничтожила семь израильских ракет
По данным российских военных, истребители ВВС Израиля нанесли удар по Сирии из акватории Средиземного моряПодробнее
 Демократы отказались обсуждать инициативы Трампа до прекращения "шатдауна"Демократы отказались обсуждать инициативы Трампа до прекращения "шатдауна"
Республиканцы предложили оппонентам начать работу над компромиссным вариантом президента США Подробнее
 Президентом Конго стал оппозиционный кандидатПрезидентом Конго стал оппозиционный кандидат
Для утверждения результатов выборов понадобилось решение конституционного судаПодробнее
 В Бельгии "желтые жилеты" атаковали съемочную группу одного из телеканаловВ Бельгии "желтые жилеты" атаковали съемочную группу одного из телеканалов
Протестующие подозревают журналистов в работе на властиПодробнее
В Париже полиция задержала 12 участников акции "желтых жилетов"В Париже полиция задержала 12 участников акции "желтых жилетов"
Вместе с тем, как сообщили полицейские, в целом протест в городе проходит мирноПодробнее
 Украинский чиновник рассказал о покупке топлива из российской нефтиУкраинский чиновник рассказал о покупке топлива из российской нефти
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий объяснил, что покупать у Белоруссии топливо российского происхождения более выгодно, чем приобретать его в ЕвропеПодробнее
 Филарет снова объявил себя патриархом всея РусиФиларет снова объявил себя патриархом всея Руси
Глава бывшего Киевского патриархата, которого РПЦ предала анафеме еще в 1990-е, именует себя патриархом Киевским и всея Руси-УкраиныПодробнее
 Взрыв на нефтяном трубопроводе в Мексике унес жизни 20 человекВзрыв на нефтяном трубопроводе в Мексике унес жизни 20 человек
Предварительная версия причины инцидента — незаконная врезкаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 января6 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПВО Сирии уничтожила семь израильских ракетВ РоссииРежиссера Алексея Красовского пригласили в полицию на допросВ миреДемократы отказались обсуждать инициативы Трампа до прекращения "шатдауна"СпортШарапова выбыла из Australian OpenВ миреВ Бельгии "желтые жилеты" атаковали съемочную группу одного из телеканаловВ миреФиларет снова объявил себя патриархом всея Руси

Митрополит Онуфрий призвал украинцев не покидать УПЦ

Один человек пострадал в результате хлопка бытового газа под Ульяновском

Баскетболисты ЦСКА потерпели первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ

Что произошло за день: воскресенье, 20 января

Вызов на допрос режиссера фильма "Праздник", израильский авиаудар по Сирии и митинг против передачи Курил в Москве Подробнее

Российский лыжник Терентьев выиграл спринт на юниорском чемпионате мира в Финляндии

Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

Биатлонистка Сливко выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Германии

Немецкая биатлонистка Пройсс выиграла масс-старт в Рупольдинге

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 79 человек

В Афинах в стычках с демонстрантами пострадали девять полицейских

Украинский депутат Вилкул выдвинут в президенты от "Оппозиционного блока"

Трамп из-за снегопадов пожелал, чтобы в США пришло немного глобального потепления

Федерер не смог попасть в четвертьфинал Australian Open

ПВО Сирии уничтожила семь израильских ракет

ПВО Сирии уничтожила семь израильских ракетПо данным российских военных, истребители ВВС Израиля нанесли удар по Сирии из акватории Средиземного моря Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');