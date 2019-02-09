В мире Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Епископа новой церкви Украины не пустили в русский монастырь на Афоне

По данным источников "Интерфакса", настоятель закрыл перед ним монастырские ворота

Епископа новой церкви Украины не пустили в русский монастырь на Афоне
Фото: Интерпресс/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Архимандрит Евлогий (Иванов), настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, в субботу не пустил епископа новой украинской церкви Павла Юристого в русский монастырь на Святой горе.

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Как сообщили "Интерфаксу" источники в Русской православной церкви, настоятель закрыл монастырские ворота перед представителями новой церкви Украины и не позволил им войти в храм и приложиться к мощам, пояснив, что в этой обители их не признают.

Накануне епископ Павел был принят в другом афонском монастыре - Пантократор, где насельники совершили с ним литургию и всенощную. Это были первые богослужения, совершенные афонскими монахами вместе с представителями церкви, недавно созданной на Украине в основном из представителей неканонических религиозных организаций.

Между тем, как неоднократно отмечали в этой связи высокие представители Московского патриархата, ссылаясь на православное вероучение, тот, кто сослужит с раскольниками, сам впадает в раскол.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел собор, на котором власти Украины при поддержке Константинополя учредили независимую от Московского патриархата церковь, объединившую представителей неканонических церковных структур. 6 января 2019 года Константинопольский патриарх вручил главе новой церкви томос об автокефалии.

На сегодня ни одна из поместных православных церквей, кроме Константинопольской, эту церковь не признала и не прислала делегацию на интронизацию ее главы.

Теги: Афон, Украина, РПЦ

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