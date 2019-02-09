Епископа новой церкви Украины не пустили в русский монастырь на Афоне

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Архимандрит Евлогий (Иванов), настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, в субботу не пустил епископа новой украинской церкви Павла Юристого в русский монастырь на Святой горе.

Как сообщили "Интерфаксу" источники в Русской православной церкви, настоятель закрыл монастырские ворота перед представителями новой церкви Украины и не позволил им войти в храм и приложиться к мощам, пояснив, что в этой обители их не признают.

Накануне епископ Павел был принят в другом афонском монастыре - Пантократор, где насельники совершили с ним литургию и всенощную. Это были первые богослужения, совершенные афонскими монахами вместе с представителями церкви, недавно созданной на Украине в основном из представителей неканонических религиозных организаций.

Между тем, как неоднократно отмечали в этой связи высокие представители Московского патриархата, ссылаясь на православное вероучение, тот, кто сослужит с раскольниками, сам впадает в раскол.