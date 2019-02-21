Глава ЦИК пообещала не допустить досрочного голосования на выборах в Петербурге

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что не допустит возвращения досрочного голосования на выборах любого уровня в Петербурге; по ее словам, если депутаты решат вернуть "досрочку", то утратят доверие избирателей.

"Это не только слухи, но я знаю, что есть происки, есть попытки не мытьём, так катаньем провести (возврат досрочного голосования - ИФ). Мы стоим насмерть и не позволим. Надеюсь, хватит наших возможностей, чтобы этого не произошло", - сказала глава ЦИК на встрече с участниками избирательного процесса в Петербурге в четверг, отвечая на вопрос депутата Оксаны Дмитриевой.

Памфилова напомнила, что в 2014 году в ходе досрочного голосования были зафиксированы многочисленные нарушения и злоупотребления.

"Нам нужно еще многое сделать, чтобы очиститься и вернуть доверие людей. Сейчас возрождать механизм, который породил такие злоупотребления? Я считаю, если Законодательное собрание примет такой закон и вернет "досрочку", оно очень многое потеряет в глазах жителей Петербурга", - подчеркнула глава ЦИК.