Глава ЦИК раскритиковала инициативу по запрету выездного наблюдения на выборах

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова раскритиковала предложение ограничить наблюдателей на выборах "домашним" регионом: по ее мнению, такой барьер нарушает права избирателей.

"Есть люди, у которых могут быть какие-то свои представления. По-разному можно трактовать термин "активное избирательное право". Но наша позиция такая, мы на ней стоим. Может быть, у кого-то есть иные представления, желание замкнуться в своем закуточке и никого не пускать - это может быть", - сказала Памфилова на встрече с участниками избирательного процесса в Петербурге в четверг.

Она подчеркнула, что ЦИК РФ планомерно расширяет возможности для наблюдения на региональных и муниципальных выборах.

"Никто не имеет права решать за избирателей, кого они хотят видеть - своего, чужого или еще кого-то. Есть единое федеральное законодательство, и нельзя лишать избирателя права на выбор ни права избираться. Мне представляется, что это принципиально важно", - подчеркнула Памфилова.

Ранее депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов предложил поправки в избирательное законодательство, которые запретят наблюдателям ездить на выборы в другие регионы.

"Теперь следить за выборами сможет только наблюдатель с постоянной регистрацией в данном регионе, где проходят выборы, никакого залетного воронья", - заявил Романов СМИ.